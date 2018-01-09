Грейпфутова дієта: як ефективно схуднути за 5 днів
Саме в період зимових холодів наш організм як ніколи потребує вітамінів з різних цитрусових фруктів. А якщо додати у раціон ще й грепйфут, то ви не тільки зміцните імунітет, а й зможете схуднути на декілька кілограмів.
Загалом, грейпфрут давно вважається дієтичним фруктом, оскільки у 100 грамах грейпфрута міститься всього 42 калорії. Також цей фрукт покращує травлення, знижує рівень цукру, знімає набряки і виводять холестерин.
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Суть грейпфрутової дієти полягає в регулярному вживанні цього фрукта протягом 5 днів.
Грейпфутова дієта на 5 днів
Перший день
Сніданок: 50 грам шинки і половину грейпфрута;
Обід: овочевий салат, заправлений 1 ст. л. оливкової олії і половинка грейпфрута;
Вечеря: 100 г відвареної яловичини або курки, салат із зелені, заправлений олією.
Другий день
Сніданок: 2 варені яйця і половинка грейпфрута;
Обід: 50 грам сиру (20-30% жирності), 150 грам нежирного сиру і половина грейпфрута;
Вечеря: 200 грам запеченої риби, салат з овочів з 1 столовою ложкою оливкової олії і скибочка цільнозернового хліба.
Третій день
Сніданок: 5 столових ложок вівсянки з родзинками і горіхами, залятих знежиреним йогуртом або молоком і половина грейпфрута;
Обід: невелика тарілка овочевого бульйону і половинка грейпфрута;
Вечеря: 200 г відвареної курки, зелений салат з оливковою олією і половина грейпфрута.
Четвертий день
Сніданок: відварене яйце і склянка томатного соку;
Обід: салат з овочів з 1 скибочкою цільнозернового хліба і половина грейпфрута;
Вечеря: відварені овочі (капуста, морква, буряк) і грейпфрутовий сік.
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П'ятий день
Сніданок: фруктовий салат: половина грейпфрута, яблука і апельсина;
Обід: салат з капусти і одна запечена картоплина;
Вечеря: 200 грам відвареного/запеченого в духовці м'яса або риби і половина грейпфрута.
Важливо: за 20 хвилин до кожного прийому їжі пийте склянку води. Також цитруси часто викликають алергічні реакції, тому якщо у вас з'явилося висипання, від грейпфутової дієти слід відмовитися. Також цей вид схуднення протипоказаний при виразці шлунка, коліті, гастриті, холециститі, ентериті, нефриті, підвищеній кислотності.
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