Грейс Коддінгтон презентувала колекцію з Louis Vuitton: зіркові гості світської події

Колишній креативний директор фешн-видання Vogue Грейс Коддінгтон обожнює домашніх улюбленців. Саме їм 77-річна зірка присвятила капсульну колекцію сумок спільно з брендом Louis Vuitton.

Про новину про випуск лімітованої серії жіночих сумочок із зображеннями котів стало відомо ще кілька тижнів тому, однак світська вечірка в честь цього відбулась лише декілька днів тому. Грейс вже більше 20 років товаришує з креативним директором модного бренду Ніколя Гескьєром, тому колаборація зірок вийшла несподіваною та очікувано успішною.

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На вечірку, що відбулась 25 жовтня в бутіку Louis Vuitton в центрі Нью-Йорка приїхало багато знаменитостей. Серед них – Джуліанн Мур, Джастін Теру, Софія Коппола, Сієнна Міллер, Мішель Вільямс та інші, які приміряли на захід нові аксесуари від Louis Vuitton і Коддінгтон.

Як відбулась презентація та що одягнули знаменитості на світську подію, – дивіться у яскравій фотопідбірці.



Грейс Коддінгтон і Ніколя Гескьєр



Гості вечірки від Louis Vuitton



Бутік Louis Vuitton, де відбулась презентація



Частина капсульної колекції Грейс Коддінгтон і Ніколя Гескьєра



Актриса Мішель Вільямс



Актор Джастін Теру



Актриса Джуліанн Мур



Актриса Софія Коппола