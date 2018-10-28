Грейс Коддінгтон презентувала колекцію з Louis Vuitton: зіркові гості світської події
Колишній креативний директор фешн-видання Vogue Грейс Коддінгтон обожнює домашніх улюбленців. Саме їм 77-річна зірка присвятила капсульну колекцію сумок спільно з брендом Louis Vuitton.
Про новину про випуск лімітованої серії жіночих сумочок із зображеннями котів стало відомо ще кілька тижнів тому, однак світська вечірка в честь цього відбулась лише декілька днів тому. Грейс вже більше 20 років товаришує з креативним директором модного бренду Ніколя Гескьєром, тому колаборація зірок вийшла несподіваною та очікувано успішною.
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На вечірку, що відбулась 25 жовтня в бутіку Louis Vuitton в центрі Нью-Йорка приїхало багато знаменитостей. Серед них – Джуліанн Мур, Джастін Теру, Софія Коппола, Сієнна Міллер, Мішель Вільямс та інші, які приміряли на захід нові аксесуари від Louis Vuitton і Коддінгтон.
Як відбулась презентація та що одягнули знаменитості на світську подію, – дивіться у яскравій фотопідбірці.
Грейс Коддінгтон і Ніколя Гескьєр
Гості вечірки від Louis Vuitton
Бутік Louis Vuitton, де відбулась презентація
Частина капсульної колекції Грейс Коддінгтон і Ніколя Гескьєра
Актриса Мішель Вільямс
Актор Джастін Теру
Актриса Джуліанн Мур
Актриса Софія Коппола