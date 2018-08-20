Грибкова інфекція нігтів: як лікувати

Мільйони людей регулярно стикаються з грибковими інфекціями нігтів. Ось 4 натуральних методи боротьби з цим неприємним явищем.

Грибкові інфекції нігтів починаються з жовтих або білих точок під нігтями, передає Ukrhealth.

Зазвичай вони не дуже болючі, так що люди їх ігнорують. Нігті можуть втратити колір, якщо інфекція пошириться більш глибоко, і в цей момент з’явиться біль. Найчастішою інфекцією нігтів є оніхомікоз.

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Дана інфекція поширюється і на інші нігті, вона викликає їх набряки, запалення і інші симптоми. Якщо вчасно не вилікувати оніхомікоз, то можна позбутися всього нігтя. Природно, що лікування грибкових інфекцій нігтів краще проводити під керівництвом лікарів, але існують деякі домашні засоби, що довели свою ефективність, які можна використати додатково.

Почнемо з олії чайного дерева, яка володіє протигрибковою і антисептичною дією. Ця олія часто використовується для лікування інфекцій нігтів.

Рекомендується змішати масло чайного дерева з кокосовим маслом і наносити на пошкоджений ніготь. Через кілька хвилин потрібно протерти ніготь за допомогою зубної щітки. Непоганий ефект дає оцет з яблучного сидру. Він володіє впливом кислотних і вбиває бактерії в нігтях. Необхідно змішати яблучний сидр і воду в рівних пропорціях, для того, щоб промокнути нігті в цей розчин.

Лимонний сік має протигрибкові та антисептичні властивості, що дозволяють взяти інфекції нігтів під контроль. Наносьте свіжовичавлений сік на пошкоджені нігті, потім промийте їх теплою водою.

Нарешті, непоганий ефект продемонструвало апельсинове масло, не раз допомагало позбавлятися від грибкових інфекцій. Для впливу на пошкоджений ніготь достатньо однієї краплі цього масла.

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