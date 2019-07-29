Гриф "таємно" був навіть на шкарпетках, – Данилюк розповів про фінансування оборонки

Олександра Данилюка приблизно два місяці тому призначили секретарем РНБО. В інтерв'ю 24 каналу він розповів про свої плани зменшити кількість "таємного" фінансування у сфері оборони.

Про це він зазначив в програмі "Голобородько".

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Приблизно два місяці тому вас призначили секретарем РНБО. До цього ви не мали досвіду роботи в оборонному секторі?

І так, і ні. Тому що в мене був безпосередній досвід як міністра фінансів, який виділяв гроші не тільки, звичайно, на оборонку, а й на багато інших сфер. Я дуже багато часу приділяв саме оборонці. Чому? Я намагаюсь в кожній сфері зрозуміти логіку. Чи то освіта, чи охорона здоров’я, чи інші сфери – там зрозуміла логіка. І реформи, які відбуваються, вони цю логіку відбудовують. В оборонці завжди питання таке – "таємниця", "державні інтереси". А за цими "державними інтересами" конкретні люди. Тому я запрошував також представників Міністерства оборони, Генерального штабу, "Укроборонпрому", представників Комітету. І вони дивилися на мене очима, і було зрозуміло, що про "державні інтереси" там не завжди йдеться. Тому досвід в мене є безпосередній. Я бачу і я знаю, що треба змінювати.



Олександр Данилюк

Пропрацювавши два місяці на цій посаді, напевно, ви зрозуміли ті речі, які раніше були таємницею? І, напевно, у вас є певний концептуальний план бачення того, як далі це все буде розвиватися? Конкретно по оборонній промисловості є вже це бачення?

Звичайно, є. Що стосується таємниці. Перше і ключове – не все має бути таємницею. У нас зараз приблизно 90% фінансування йде через таємність, через гриф "таємно". Це означає, що там немає конкурентних процедур. Це означає, що там ніхто не може перевірити. І навіть парламентський контроль, де представник комітету сам мав зацікавленість в конкретному бізнесі. Звичайно, це був не парламентський контроль, це був механізм забезпечення власних інтересів. Тому, що має бути. Перше моє бачення. При розподіленні грошей, і взагалі – при формуванні замовлення – ми маємо зменшити частку "таємно".

Можете привести приклад, що було таємно, що треба відкрити?

Та настільки багато було таємного. Це буде смішно, але навіть шкарпетки і відра були таємними. Чому? Тому що по кількості шкарпеток можна з’ясувати якийсь розвиток, скільки в нас військовослужбовців. От ми живемо в такому абсолютно сюрреалістичному світі все ще. Ми маємо мати сучасну армію, сучасне озброєння, а прикриваємося якимись старими нормами. Для чого? Там же не шкарпетки ховаються. Вони нікого не хвилюють. Коли шкарпетки є таємницею, звичайно, легше пояснити, чому певна бойова машина є таємницею.

І неважливо, що всі знають і характеристики цієї машини, і кількість особового складу.

Абсолютно. Тому таємницю треба залишити тільки там, де це необхідно. Решта – це має бути конкурентна і прозора процедура, де всі можуть брати участь. А навіть там, де є таємно, теж треба передбачити можливості для конкуренції.

"Укроборонпром" має бути реформований. Це є також бізнес. Зараз я перебуваю на приватному підприємстві. До цього я був на підприємстві "Укроборонпрому", і ще відвідаю його підприємства. В принципі, для держави немає значення, державне чи приватне підприємство. Як я сказав, в інтересах держави, щоб наші військові отримували якісну, надійну, сучасну техніку за нормальні гроші. Конкуренція це забезпечує.

Відео інтерв'ю з Данилюком:

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.