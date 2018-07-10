Григорій Суркіс виступив проти втручання політики в футбол

Віце-президент УЄФА різко відреагував на ситуацію, яка склалася навколо підтримки хорватського футболіста.

Після того, як Федерація футболу України надіслала листа в УЄФА і ФІФА з виправданням політичного висловлювання Домагой Види і Огнена Вукоєвича, Суркіс закликав зайняти зважену позицію, яка перш за все відображала б інтереси українського футболу, а не політичну кон'юнктуру, пише Kyiv.Press.

За його словами, пора припиняти вмішувати в футбол політику і дитячі пісні з матюками. Псувати відносини з Міжнародною федерацією футболу, які будувались протягом багатьох років кропіткої роботи – вкрай недалекоглядно.

"В обставинах, що склалися, Андрій Павелко як президент Федерації футболу України повинен відповісти перед ФІФА за підтримку хорватського футболіста", – підсумував Григорій Суркіс, який в квітні минулого року обраний черговим Конгресом УЄФА на посаду віце-президента.