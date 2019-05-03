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      Гримчак прокоментував дані про тисячі українців, які виїхали до РФ за час війни

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      Гримчак пояснив, як українці виїжджали до Росії за останні 5 років
      Гримчак пояснив, як українці виїжджали до Росії за останні 5 років / Фото з відкритих джерел

      У Росії заявили, що з квітня 2014 року до квітня 2019 року до них переїхали майже мільйон українців з окупованих територій. Ще понад 300 тисяч нібито звернулися за отриманням російського паспорта. Проте, в Україні переконують, що ці цифри значно менші.

      Постпред Росії при ООН Василь Небензя раніше заявив, що за даними МВС РФ за 5 років війни на Донбасі на територію РФ в’їхало і залишилося 925 548 громадян з південно-східних частин України.

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      Загалом на території країни-агресора нібито перебуває 2,3 мільйони українців, а 334 тисячі хочуть отримати громадянство РФ.

      Коментуючи таку заяву, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрій Гримчак в коментарі УНН зауважив, що звернення дійсно були, але у значно меншій кількості.

      Частина людей, які виїхали від війни на початку у 2014-2015 році, зверталась за отриманням громадянства. Ви повинні розуміти, що у РФ діє така програма про переселення співвітчизників. Вона діє багато років, діяла ще до війни. І коли її робили, чомусь у Росії вважали, що велика кількість українців отримає громадянство і виїде куди-небудь. Але так не сталось – всього декілька тисяч людей скористались програмою,
      – пояснив він.

      За словами заступника міністра, жителі окупованих територій, які хотіли "втекли від війни", пробували скористатись саме цією програмою. Проте, не усі змогли це зробити.

      "Ви ж розумієте, наші люди в масі своїй хотіли б жити якщо не в Москві, то у Санкт-Петербурзі, а ця програма не розрахована на ці міста. Вона розрахована на заселення далекого Сходу і крайньої Півночі. Тому, наскільки я знаю, таких людей було небагато, і не всі з них змогли отримати громадянство", – підсумував Гримчак.

      Зауважимо, 24 квітня президент РФ Володимир Путін прийняв указ про спрощення видачі паспорта РФ жителям окупованого Донбасу, а згодом взагалі сказав, що роздумує над полегшенням набуття російського громадянства для всіх українців. 1 травня Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського паспорта ще й для українців з окупованого Криму.

      Україна та весь цивілізований світ засудили таку поведінку Росії та наголошують, що це грубе порушення Мінських домовленостей. Також, Гримчак наголосив, що отримання російського громадянства суперечить українському законодавству. Тому, жителі окупованих територій, які захотіли мати паспорт Росії, можуть втратити український. Адже Україна без проблем зможе отримати списки своїх громадян, які отримають російські паспорти.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Юрій Гримчак Новини Росії Україна – Росія Новини політики
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