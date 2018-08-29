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Гриневич розповіла, які шкільні підручники не потрібно купувати

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Гриневич радить батькам не поспішати з купівлею підручників
Гриневич радить батькам не поспішати з купівлею підручників / 24 Канал

Батьки та вчителі не повинні купувати підручники для навчання у 1, 5 та 10 класах, оскільки у це вклала інвестиції держава.

Про це міністр освіти і науки Лілія Гриневич повідомила у середу, 29 серпня, під час брифінгу.

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Шановні вчителі і батьки, у жодному разі не треба купувати підручники для першого, п'ятого та десятого класу. Держава вклала у це інвестиції. У нас є труднощі, я про них відверто сказала, як і про причини. Усі підручники будуть обов'язково в школах,
– наголосила Гриневич.

При цьому вона закликала учнів 10-х класів користуватися електронними версіями підручників, поки не надрукуються нові.

"У п'ятому класі підручники практично всі будуть. Є ще проблема – у першому класі підручники з'являться у жовтні. Відповідно до правил адаптаційного періоду, діти не повинні сидіти у вересні за підручниками і малювати щось у зошитах із друкованою основою, які вчитель спонукає купити за гроші також", – пояснила Гриневич.

Міністр зазначила, що МОН розробило новий освітній стандарт, оцінений багатьма міжнародними і українськими експертами.

Не спокушайтеся на те, що якщо ви за щось додатково заплатите, воно буде обов'язково кращим, – додала Гриневич.

Нагадаємо, міністр освіти і науки в Україні Лілія Гриневич повідомила, що хоче перевести вчителів пенсійного віку на контрактну форму роботи.

Теги: Новини України Діти і неповнолітні Освіта Міністерство освіти та науки України Гроші
Джерело: 24 Канал
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