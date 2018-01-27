Гриневич розповіла про перспективи боротьби із плагіатом у дисертаціях політиків

В Україні створюється Агентство щодо забезпечення якості вищої освіти, яке має на меті побудувати об'єктивну систему оцінки наукових результатів, далеку від політичного впливу.

Про це міністр освіти Лілія Гриневич розповіла в інтерв'ю НВ.

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"На жаль, це дуже сумна історія, тому що в неї втрутилася політика", – зазначила вона.

Міністр розповіла, що комітет з етики, який займається питанням плагіату, її міністерство передало новій структурі – Агентству щодо забезпечення якості вищої освіти. Однак внаслідок внутрішніх і зовнішніх політичних інтриг воно лише у цьому році, можливо, почне повноцінно працювати.

"У мене вже відчуття, що в роботі Нацагентства не зацікавлені різні сторони ситуації, у тому числі самі полум'яні борці із плагіатом", – зазначила чиновниця.

Також Гриневич наголосила, що головна мета міністерства – побудувати об'єктивну систему оцінки наукових результатів, далеку від політичного впливу.

У нас дві крайності. З одного боку, є реальна проблема плагіату, оцінювати яку мають професіонали, з іншого – є велика небезпека перетворити боротьбу із плагіатом на чергову політичну зброю проти опонентів,

– підсумувала міністр.

Нагадаємо, у квітні 2017 року доктор філософських наук Тетяна Пархоменко заявила, що у кандидатській дисертації екс-прем’єра Арсенія Яценюка "Організація системи банківського нагляду і регулювання в Україні" 70 сторінок є плагіатом.