Грип дістався до Запоріжжя: скасували заняття у школах і дитсадках
Запорізька область повністю призупинила заняття у 3 школах і частково – в 22 школах через зростання захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції серед учнів.
Про це повідомляє обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.
Так, повністю призупинено навчальний процес у новоуспенівській і запорізькій школах Веселівського району та в Новогупалівському навчально-виховному комплексі Вільнянського району.
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Частково (в деяких класах) припинені заняття у 12 школах Запоріжжя, 3 шоклах Мелітополя, 2 школах Чернігівського району.
Серед дошкільних навчальних закладів тимчасово призупинено роботу 2 дитсадків у Веселівському та Оріхівському районі, частково – 4 дитсадків Запоріжжя і 1 Чернігівського району.
висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;
лихоманка;
головний біль;
ломота у м’язах і суглобах;
загальна слабкість;
втрата апетиту, можливо, нудота;
кашель, що може тривати більше двох тижнів;
нежить.
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