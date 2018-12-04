Грип дістався до Запоріжжя: скасували заняття у школах і дитсадках

Запорізька область повністю призупинила заняття у 3 школах і частково – в 22 школах через зростання захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції серед учнів.

Про це повідомляє обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

Так, повністю призупинено навчальний процес у новоуспенівській і запорізькій школах Веселівського району та в Новогупалівському навчально-виховному комплексі Вільнянського району.

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Частково (в деяких класах) припинені заняття у 12 школах Запоріжжя, 3 шоклах Мелітополя, 2 школах Чернігівського району.

Серед дошкільних навчальних закладів тимчасово призупинено роботу 2 дитсадків у Веселівському та Оріхівському районі, частково – 4 дитсадків Запоріжжя і 1 Чернігівського району.

Грип - симптоми висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів; лихоманка; головний біль; ломота у м’язах і суглобах; загальна слабкість; втрата апетиту, можливо, нудота; кашель, що може тривати більше двох тижнів; нежить.

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