01:09
5 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Військові проти Канта. Новорічна Сіль
      Вєсті Кремля
      21:45, 4 грудня
      Вєсті. UA. Відродження друга страусів. Луценку два рочки
      Вєсті.UA
      21:40, 4 грудня
      Через які схеми військові залишаються без обіцяних квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Грип дістався до Запоріжжя: скасували заняття у школах і дитсадках

      86 Читать новость на русском
      На карантин через грип закрили школи та дитсадки на Запоріжжі
      На карантин через грип закрили школи та дитсадки на Запоріжжі / Ілюстративне фото

      Запорізька область повністю призупинила заняття у 3 школах і частково – в 22 школах через зростання захворюваності на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції серед учнів.

      Про це повідомляє обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

      Так, повністю призупинено навчальний процес у новоуспенівській і запорізькій школах Веселівського району та в Новогупалівському навчально-виховному комплексі Вільнянського району.

      Читайте також: Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення

      Частково (в деяких класах) припинені заняття у 12 школах Запоріжжя, 3 шоклах Мелітополя, 2 школах Чернігівського району.

      Серед дошкільних навчальних закладів тимчасово призупинено роботу 2 дитсадків у Веселівському та Оріхівському районі, частково – 4 дитсадків Запоріжжя і 1 Чернігівського району.

       
      Грип - симптоми

      висока температура, яка тримається мінімум п’ять днів;

      лихоманка;

      головний біль;

      ломота у м’язах і суглобах;

      загальна слабкість;

      втрата апетиту, можливо, нудота;

      кашель, що може тривати більше двох тижнів;

      нежить.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Новини України Здоров'я Грип в Україні Новини Запоріжжя Освіта Діти і неповнолітні Медицина Лікування
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 4 грудня: ключова фігура у справі Гандзюк та Янукович може виїхати до Ізраїлю
      4 грудня , 22:10 Головні новини 4 грудня: ключова фігура у справі Гандзюк та Янукович може виїхати до Ізраїлю
      2541
      Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      4 грудня , 22:00 Правова культура vs правовий нігілізм: на прикладі протесту "євробляхерів
      Валерій Карпунцов 326
      Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      4 грудня , 19:30 Як насолоджуватись здоровим повітрям та дихати на повні груди
      Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують
      4 грудня , 21:02 Затримання українців у Грузії: що відомо та у чому їх звинувачують
      Світлана Попова 1876
      Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      4 грудня , 20:30 Справа Гандзюк як дзеркало розвалу України на "князівства"
      Артем Овдієнко 817
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Порошенко каже, що має стриманий оптимізм щодо реалізації домовленостей у Мінську
       12 лютого 2015 , 21:08
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Юнацька ліга УЄФА: Шахтар у більшості не втримав перемогу над Манчестер Сіті
       23 жовтня , 13:57
      Іско заявив, що Реалу не треба плакати через втрату Роналду – Кріштіану одразу відповів
       23 жовтня , 15:39
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук