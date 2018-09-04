Сезон грипу в Україні: симптоми та профілактика в інфографіці

З початком осені українці все частіше хворіють на грип на ГРВІ. За інформацією МОЗ, початок епідемії грипу стартує у жовтні 2018 року. Які симтоми грипу, коли варто викликати швидку та яку профілактику слід провести – дивіться інфографіку сайту "24".

У ВООЗ опублікували прогнози щодо штамів грипу, які ймовірно будуть циркулювати в Україні цього сезону. У сезоні 2018-2019 в Україні "гулятимуть" три штами грипу: "Мічиган", "Сінгапур" і "Колорадо".

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Міністерство охорони здоров'я розробило поради для українців, як не захворіти на грип та які симтоми свідчать, що хворому потрібна термінова госпіталізація.

Симптоми грипу

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це різке підвищення температури тіла (більше 38 °С), головний біль, біль у м'язах, біль у горлі, кашель та нежить.

Однак якщо стан хворого погіршується, викликайте швидку, адже життя людини може опинитися під загрозою. Якщо ви бачите, що обличчя людини стало дуже блідим чи з’явилось посиніння, їй важко дихати, температура не спадає впродовж довгого часу, хворий багато блює – їй потрібна госпіталізація. Також серед "важких" симптомів – порушення свідомості (надмірна сонливість чи збудженість), біль у грудній клітці, поява домішок крові у мокроті, показники артеріального тиску нижче норми.



Симтоми грипу: якщо стан хворого погіршується – викликайте швидку!

Ці симптоми грипу ігнорувати ні в якому разі не можна. Продовжувати лікування вдома дуже небезпечно, оскільки затримка з госпіталізацією може призвести до смерті хворого.

Вакцини від грипу

Найдієвішим способом профілактики грипу є вакцинація. Оптимальний час введення вакцини – початок осені (вересень–жовтень). Втім, щеплення можна робити й пізніше – упродовж всього сезону грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 7-14 днів.

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Коли робити вакцинацію від грипу у сезоні 2018-2019

Найближчим часом ці вакцини мають з’явитися в аптеках та закладах охорони здоров’я. Вакцини не закуповуються за гроші з державного бюджету. Ви можете придбати їх особисто, або ж у вашому населеному пункті передбачені кошти з місцевого бюджету.

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Існують групи ризику, яким вакцину варто зробити перш за все. Для них грип становить найбільшу небезпеку, а вчасна профілактика може вберегти їм не лише здоров'я, а й саме життя. Зокрема, це діти до 5 років, вагітні жінки, люди віком від 65 років, люди з надмірною вагою, хворі на діабет, хворі на хронічні серцево-судинні захворювання, хворі на хронічні захворювання легенів, люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями, а також люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.



Групи ризику: кому вакцину від грипу необхідно зробити в першу чергу

Крім того, у групі ризику – особи, які працюють з великою кількістю людей, у місцях масових скупчень.

Профілактика грипу

Крім вакцинації, варто також вести здоровий спосіб життя і дотримуватися простих порад, щоб уникнути хвороби:

1. Якщо ви захворіли – візьміть лікарняний і сидіть вдома. Грип швидко передається, тому так званий "трудовий героїзм" (коли ви хворі йдете на роботу) лише сприятиме поширенню інфекції.

2. Уникайте близького контакту з людьми, в яких застуда, нежить або кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти їх від хвороби.

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3. Прикривайте серветкою ніс та рот під час кашлю та чхання – це знизить ймовірність передачі інфекції іншим.

4. Часто мийте руки, це допоможе захиститися від мікробів. Якщо поруч немає води та мила, використовуйте спреї для рук на спиртовій основі.

5. Намагайтеся не торкатися обличчя, адже на руках є дуже багато мікробів. А торкаючись руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікробів потрапити в організм через очі, рот та ніс.

6. Провітрюйте та дезинфікуйте приміщення та поверхні до яких часто торкаєтеся вдома, на роботі або в навчальних закладах. Це особливо важливо, якщо в приміщенні перебуває хворий.

7. Привчіть себе до корисних звичок. Будьте фізично активними, уникайте стресу, висипайтеся, пийте багато води та харчуйтеся поживною їжею.



Профілактика грипу: ведіть здровий спосіб життя і не хворійте!

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