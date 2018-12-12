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      Грип в Україні: чи потрібно чекати повтору епідемії 2010 року

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      10-денний карантин почався для школярів Мукачева, Кременчука та Миколаєва. Зупинили навчання і на Харківщині – у регіоні епідпоріг захворюваності на ГРВІ перевищений майже на чверть.

      І поки у Харкові школи працюють у звичному режимі, в області школи закривають одна за одною.

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      Станом на вівторок на Харківщині частково або повністю закрили майже 40 шкіл. У деяких класах до 70% хворих.

      У Вовчанському районі 4 школи, 1 дошкільний підрозділ. У місту Куп'янськ 4 школи закриті повністю, 4 частково, у них 20 класів. У місті Первомайському закрито 7 шкіл,
      – сказав заступник директора департаменту науки та освіти Харківської ОДА Володимир Ігнатьєв.

      Епідпоріг захворюваності на ГРВІ на Харківщині перевищений на понад 20%. Втім, найчастіше це просто застуда. Грип у хворих поки діагностують нечасто. На зиму 2018-2019 року прогнозували циркуляцію трьох, вже відомих Україні вірусів грипу, – це Мічиган, Колорадо та Сингапур. Останній вже зареєстрували в Харкові.

      У 14 людей вже виявили вірус грипу А підтипу H3N2, який і прогнозувався у нас на цей епідемсезон,
      – наголосила спеціаліст Держпродспоживслужби Харківщини Алла Советнікова.

      Педіатри наголошують, не такий страшний грип, як ускладнення після нього. Але, якщо нового штаму не буде, не буде і епідемії.

      "Пандемічний штам домінуючий в цю епідемію. Він має певну здатність частіше, ніж зазвичай викликати вірусні запалення легенів. З огляду на те, що ми маємо практично схожі штами протягом декількох років, то такої великої захворюваності, яка була в 2010 році зараз не спостерігається", – прокоментував педіатр Андрій Пеньков.

      Станом на сьогодні по всій країні вірусні інфекції підхопили 160 тисяч людей. І медики наголошують – це норма для майже середини грудня.

      Теги: Новини України Здоров'я Новини Харкова Грип в Україні епідемія
      Джерело: 24 канал
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