Грип в Україні: у МОЗ назвали області, де перевищено епідпоріг захворюваності

У період з 26 лютого по 4 березня від грипу та ГРВІ в Україні померло 3 людини, а показник захворюваності перевищив епідемічний поріг на 27%.

Про це повідомляється на офіційному сайті Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я.

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"На звітному тижні зареєстровано 3 летальні випадки від грипу та ГРВІ: у Запорізькій (чоловік 47 років), Кіровоградській (жінка 45 років) та Харківській (хлопчик 6 років) областях", – йдеться у повідомленні.

Загалом з початку епідсезону померло 5 людей – троє дітей і двоє дорослих.

"Спостерігається регіональне географічне поширення і висока інтенсивність активності грипу та ГРВІ", – сказано в повідомленні.

Поріг, зокрема, перевищено у Волинській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Черкаській та Чернівецькій областях.

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