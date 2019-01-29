11:48
29 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вчителі дешевші, ніж солярка. Росіяни вкрали Крим у росіян
      Вєсті Кремля
      22:22, 28 січня
      Вєсті.UA: Росія застрягла у XVI столітті. Неспокійний язик Азарова
      Вєсті.UA
      21:50, 28 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Медицина
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Грип в Україні: у ще одному місті закриють всі школи на карантин

      409 Читать новость на русском
      Грип в Україні: у Житомирі закриють школи на карантин на 10 днів
      Грип в Україні: у Житомирі закриють школи на карантин на 10 днів / unsplash.com

      Із 30 січня усі школи Житомира, професійно-технічні училища та заклади позашкільної освіти закриють на карантин.

      У дошкільних закладах заняття триватимуть, пише міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

      Читайте також: Грип в Україні: понад 14 тисяч людей за тиждень захворіли у Києві

      Він зазначив, що станом на 23 січня відсоток дітей, хворих на грип чи застуду, становив 12,5%, 28 січня — 14,2%.

      У трьох школах міста поріг захворюваності перевищив 20%. Тому навчання у загальноосвітніх закладах тимчасово зупинили на 10 днів.

      Щоп’ятниці будуть проводити заміри.

      Симптоми грипу
      Симптоми грипу

      Раніше 24 канал писав, що з 7 по 13 січня 2018 року на грип та ГРВІ захворіла 176 381 особа, половина з них – віком до 17 років.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я Грип в Україні
      Джерело: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      сьогодні , 07:01 День пам’яті героїв Крут: історія бою та долі учасників
      Ігор Саджениця 7157
      Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
      сьогодні , 10:13 Ракіцький у Росії: чи стане втрата центрального захисника ключовою для збірної України
      Ігор Саджениця 470
      Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      сьогодні , 08:40 Українська мова: у Варшаві є, в Одесі – під питанням
      Ольга Бродська 1242
      Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      28 січня , 23:00 Украденный Крым: в краже картины "Ай-Петри" в Москве много странностей
      Іван Яковина 1327
      NASA захищатиме Землю від астероїдів
      28 січня , 22:09 NASA захищатиме Землю від астероїдів
      Борис Немировський 866
      Заборона ліків: які препарати заборонили в Україні
       20 вересня 2018 , 19:30
      Топ-7 лікарів України, які вразили світ
       6 серпня 2018 , 14:22
      Науковці створили потужне знеболювальне, яке може врятувати тисячі життів
       31 серпня 2018 , 19:35
      Скільки аналізів українці можуть здати безкоштовно
       18 грудня 2018 , 15:20
      Розумові здібності людського мозку залежать від жирів: дослідження
      23 січня , 22:30
      В українських лікарнях створять умови для навчання дітей
      20 грудня 2018 , 20:38
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук