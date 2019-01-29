Грип в Україні: у ще одному місті закриють всі школи на карантин

Із 30 січня усі школи Житомира, професійно-технічні училища та заклади позашкільної освіти закриють на карантин.

У дошкільних закладах заняття триватимуть, пише міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

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Він зазначив, що станом на 23 січня відсоток дітей, хворих на грип чи застуду, становив 12,5%, 28 січня — 14,2%.

У трьох школах міста поріг захворюваності перевищив 20%. Тому навчання у загальноосвітніх закладах тимчасово зупинили на 10 днів.

Щоп’ятниці будуть проводити заміри.



Симптоми грипу

Раніше 24 канал писав, що з 7 по 13 січня 2018 року на грип та ГРВІ захворіла 176 381 особа, половина з них – віком до 17 років.

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