Грип в Україні: зафіксована друга смерть

У Харківській області від грипу померла жінка 1956 року народження, це друга смерть від цієї недуги в Україні цьогорічного сезону.

Про це повідомила заввідділу грипу та ГРВІ Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Артемчук, передає 057.ua.

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"Вона померла від вірусу грипу 9 грудня. У неї не було щеплення", – сказала вона.

Також Артемчук підтвердила, що 9-річна дівчинка, яка померла, хворіла вірусом грипу АН3N2.

"Патологоанатом підтвердив, що у неї була бронхопневмонія. Вона перебувала в групі ризику, у неї було серцеве захворювання. У дівчинки не було щеплення від грипу", – розповіла Оксана Артемчук.



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