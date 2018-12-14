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      Грип в Україні: зафіксована друга смерть

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      В Україні від грипу померла людина
      В Україні від грипу померла людина / politeka.net

      У Харківській області від грипу померла жінка 1956 року народження, це друга смерть від цієї недуги в Україні цьогорічного сезону.

      Про це повідомила заввідділу грипу та ГРВІ Центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Артемчук, передає 057.ua.

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      "Вона померла від вірусу грипу 9 грудня. У неї не було щеплення", – сказала вона.

      Також Артемчук підтвердила, що 9-річна дівчинка, яка померла, хворіла вірусом грипу АН3N2.

      "Патологоанатом підтвердив, що у неї була бронхопневмонія. Вона перебувала в групі ризику, у неї було серцеве захворювання. У дівчинки не було щеплення від грипу", – розповіла Оксана Артемчук.


      Симтоми грипу: якщо стан хворого погіршується – викликайте швидку!

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Лікування Здоров'я Медицина Грип в Україні Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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