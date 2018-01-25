Гриценко каже, що Захід не зацікавлений залишити Порошенка при владі

Західні партнери хочуть, щоб українська влада робила те, що говорить. Якщо вони бачать, що обіцянки не виконується, то у них зникає бажання допомагати. Зараз немає жодної західної країни, яка була б зацікавлена, щоб Порошенка залишити при владі.

Про це заявив Анатолій Гриценко в ефірі телеканалу ZIK.

За його словами, Порошенко може повторити долю екс-прем’єра Арсенія Яценюка.

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"От як колись носилися з Яценюком, казали, що найкращий прем’єр всіх часів і народів. А потім приїхав Байден і каже, хто-завгодно, аби тільки нас залишили в спокої і Яценюка поміняли. На Порошенка вже махнули рукою давно, бо побачили, що неможливо домовитися", – каже Гриценко.

Він також додав, що довіру до української влади підривають, серед іншого, декларації політиків, а також офшорний скандал з Порошенком.