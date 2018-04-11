Гриценко пояснив втрати України від "Північного потоку-2"

Українська економіка не понесе катастрофічних втрат, якщо російський газ буде пущений по газопроводу в обхід країни.

Про це заявив колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко в ефірі телеканалу NewsOne, коментуючи домовленість канцлера Німеччини Ангели Меркель з лідером РФ Володимиром Путіним щодо реалізації проекту "Північний потік-2".

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"Україна зазнає втрат, якщо газ піде по іншому газопроводу, але ці втрати не катастрофічні. За всі ці роки, незалежно від того наскільки прозорою або непрозорою була ця труба, на ній крали і продовжують красти. Набагато більше проблем створюється тут", – наголосив він.

За словами міністра, Україна не жила лише за рахунок транзиту російського газу, тому "не зникне з карти".

"Сказати, що Україна жила за рахунок цієї труби, не можна. Це не катастрофа. Україна як держава не загнеться і не зникне з карти. Ми можемо зникнути з карти від масової корупції та розчарування", – підкреслив Гриценко.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Довжина газопроводу складе більше 1,2 тисячі кілометрів. Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Партнери по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell і дві німецькі компанії – BASF і Uniper.