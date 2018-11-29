Гриценко прокоментував напад на себе та натякнув на замовника

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував напад, який невідомі скоїли на нього та його однопартійців в Одесі. Політик також натякнув, хто, на його думку, може бути замовником інциденту.

Про це Гриценко написав на своїй сторінці у Facebook.

24 канал повідомляв, що 28 листопада в Одесі на Анатолія Гриценка напали невідомі перед радіоефіром та закидали його яйцями, після чого розпочалися сутички. Нападники застосували газові балончики. Поліція відкрила за фактом інциденту справу.

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Попередні провокації – однотипні в усіх регіонах – виконавці відбували мляво, заради звіту в Центр. А тут, в Одесі, жирний заступ за межі закону й людяності. Це і є твоя мобілізація, Петре Олексійовичу? Не втомився чужим прутнем кропиву косити?,

– написав Гриценко.

Політик зазначив, що найбільше під час нападу постраждали 3 його однопартійців, отримавши струс мозку та розсічення обличчя. Серед постраждалих – Анатолій Завада, батько й син Полякови, Тимур Іванович і Тимур Тимурович. Зараз їм допомагають лікарі.

"Організатора і більшість виконавців нападу вже встановлено. Замовника шукати не треба. Він відомий. Недовго вже залишилося, скоро настане час відповідати перед судом не лише виконавцям", – додав Гриценко.