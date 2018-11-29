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      Гриценко прокоментував напад на себе та натякнув на замовника

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      Анатолій Гриценко прокоментував напад на себе
      Анатолій Гриценко прокоментував напад на себе / Focus.ua

      Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко прокоментував напад, який невідомі скоїли на нього та його однопартійців в Одесі. Політик також натякнув, хто, на його думку, може бути замовником інциденту.

      Про це Гриценко написав на своїй сторінці у Facebook.

      24 канал повідомляв, що 28 листопада в Одесі на Анатолія Гриценка напали невідомі перед радіоефіром та закидали його яйцями, після чого розпочалися сутички. Нападники застосували газові балончики. Поліція відкрила за фактом інциденту справу.

      Читайте також: Напад на Гриценка: у політика прокоментували інцидент

      Попередні провокації – однотипні в усіх регіонах – виконавці відбували мляво, заради звіту в Центр. А тут, в Одесі, жирний заступ за межі закону й людяності. Це і є твоя мобілізація, Петре Олексійовичу? Не втомився чужим прутнем кропиву косити?,
      – написав Гриценко.

      Політик зазначив, що найбільше під час нападу постраждали 3 його однопартійців, отримавши струс мозку та розсічення обличчя. Серед постраждалих – Анатолій Завада, батько й син Полякови, Тимур Іванович і Тимур Тимурович. Зараз їм допомагають лікарі.

      "Організатора і більшість виконавців нападу вже встановлено. Замовника шукати не треба. Він відомий. Недовго вже залишилося, скоро настане час відповідати перед судом не лише виконавцям", – додав Гриценко.

       

      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Новини Одеси Сутички
      Джерело: 24 канал
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