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      Гриценко розповів, як змушують військових приходити на зустріч із Порошенком

      803 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Сьогодні, 28 березня, у Львові курсанти та офіцери Національної Академії Сухопутних військ отримали наказ організовано прибути на публічну зустріч кандидата у президенти Петра Порошенка з "місцевою громадою".

      Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав Анатолій Гриценко.

      "Все що заманеться гаранту, навіть військові "на підтанцьовці" – аби лишень мало вигляд як "масова підтримка Порошенка виборцями Львова", – написав Гриценко.

      Він додав, що військовим наказали одягти цивільний одяг, щоб вони були схожими на "громаду", а курсантам, які проживають у місті, навіть скасували третю пару планових занять.

      "Начальник Академії генерал Павло Ткачук міг би зупинити цей шабаш, але на мій дзвінок не відповів. Що ж, мовчання – теж відповідь. Не забуду. Попереджаю міністра оборони Степана Полторака, начальника Генштабу Віктора Муженка та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова – у вас є повноваження та ще є час зупинити цей шабаш і не допустити порушення Закону!", – наголосив Анатолій Гриценко.

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      Теги: Новини України Новини Львова Новини політики Петро Порошенко Анатолій Гриценко
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