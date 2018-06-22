00:07
23 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
14°C 11°C
  • неділя
    19°C 9°C
  • понеділок
    22°C 11°C
  • вівторок
    24°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Дружина-помічниця Кисельова. Стартап відморозків
Вєсті Кремля
21:49, 21 червня
Вєсті.UA. Диктаторська імперія Тимошенко. Унікальні вміння Гончаренка
Вєсті.UA
22:06, 21 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, 19 червня
Телеканал новин 24 Програми План Б

Гриценко розповів, звідки він отримує фінансування на підтримку своєї кампанії

План Б 378 Читать новость на русском

Про свою політичну команду, фінансування рекламної кампанії та легалізацію зброї – у програмі "План Б" розповів український політик Анатолій Гриценко.

Про свою політичну команду

Український політик Анатолій Гриценко заявив, що глава держави повинен мати сильну і широку команду, щоб потім легко обрати з неї достойні кадри. "На всі посади в уряді у моїй команді будуть відповідні кандидати, який ми озвучимо на початку виборчої кампанії, адже для цієї справи потрібні сильні люди. Я особисто підбираю людину, даю їй стратегічне завдання та час, а потім все контролюю і перевіряю результат", – сказав він.

Ми півтора року працюємо над створенням великої команди, але кандидат буде один. На етапі президентської кампанії ключові люди будуть показані, на парламентських виборах буде так само, щоб люди "не купували кота в мішку". Та ми своїми кадровими ресурсами самі не зможемо провести переможну компанію, саме тому ми намагаємося об'єднуватися з іншими партіями,
– зазначив політик. 

Анатолій Гриценко запевнив, що його "філософія державного управління така: влада колись закінчується. І додав, що кандидати кожної партії очолюють певні посади – це чесно, але обов'язково варто використовувати потенціал найсильніших людей.

Про легалізацію зброї

"Легалізація зброї. Два етапи бачу. Принципово, за. Я вважаю, що зброя сама по собі, – це не джерело загрози. Проте в соціальному плані ситуація складна, адже немає культури володіння зброєю.", – прокоментував він.

Перший етап – узаконити ту нелегальну зброю, понад мільйон стволів, яка зараз є, яку ніхто просто так не віддасть, бо не довіряють поліції, бояться криміналу. Узаконити її, не відбирати її силою. Перевірити психічний стан володіння зброєю, умови зберігання, дати право людям,
– наголосив український політик.

"Повторюю, це рішення ухвалюватиметься законом, парламентом. Якщо я буду розуміти, що це не 226, а, умовно, 280-300 голосів, я підпишу такий закон", – розповів про свої прогнози політик.

Про фінансування рекламної кампанії

Анатолій Гриценко зазначив, що є два джерела фінансування. "Перше – це державне, але ми не отримуємо його. Є період міжвиборчий і є період виборчий, тому це дві різні історії щодо фінансування", – сказав він.

За його словами, керівники обласних та районних осередків, громадянських позицій не отримували і не отримують зарплати. Це волонтерська основа. Переважна кількість людей, окрім кількох технічних працівників, які працюють щоденно і їм треба, не отримують зарплати, а навпаки докладають своїми внесками.

Все своє фінансування в мене задеклароване. Я полковник запасу, тому в мене є пенсія, яка декларується офіційно. Працюю доцентом, не на повну ставку, але доцентом в Києво-Могилянській академії і отримую там зарплату, невелику – 1000-1500 гривень. В цій ситуації я не є "фінансовим мотором" нашої родини. Набагато більше отримує моя дружина Юлія Мостова, яка є головним редактор "Дзеркала тижня",
– наголосив екс-міністр оборони України.

Гриценко додав, що якщо вони організовують роботу в регіонах, то завдання регіонального осередку спільно з Центральним штабом – купити квитки, організувати зустріч, орендувати приміщення і т. д.

Теги: Новини політики Зброя Анатолій Гриценко План Б Фінанси
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 22 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
22 червня, 23:30 Бурленье мира: как Венгрия борется с нелегалами и почему Макрон наругал ребонка
Іван Яковина 95
Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
22 червня, 22:24 Головні новини 22 червня: новий очільник Донеччини і потепління в українсько-угорських стосунках
1397
Як зекономити на митті посуду
22 червня, 16:00 Як зекономити на митті посуду
Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
22 червня, 22:00 Український "Моссад": чому терористам варто нервувати
Олексій Чибісов 1614
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
22 червня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 288
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук