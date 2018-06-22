Гриценко розповів, звідки він отримує фінансування на підтримку своєї кампанії

Про свою політичну команду, фінансування рекламної кампанії та легалізацію зброї – у програмі "План Б" розповів український політик Анатолій Гриценко.

Про свою політичну команду

Український політик Анатолій Гриценко заявив, що глава держави повинен мати сильну і широку команду, щоб потім легко обрати з неї достойні кадри. "На всі посади в уряді у моїй команді будуть відповідні кандидати, який ми озвучимо на початку виборчої кампанії, адже для цієї справи потрібні сильні люди. Я особисто підбираю людину, даю їй стратегічне завдання та час, а потім все контролюю і перевіряю результат", – сказав він.

Ми півтора року працюємо над створенням великої команди, але кандидат буде один. На етапі президентської кампанії ключові люди будуть показані, на парламентських виборах буде так само, щоб люди "не купували кота в мішку". Та ми своїми кадровими ресурсами самі не зможемо провести переможну компанію, саме тому ми намагаємося об'єднуватися з іншими партіями,

– зазначив політик.

Анатолій Гриценко запевнив, що його "філософія державного управління така: влада колись закінчується. І додав, що кандидати кожної партії очолюють певні посади – це чесно, але обов'язково варто використовувати потенціал найсильніших людей.

Про легалізацію зброї

"Легалізація зброї. Два етапи бачу. Принципово, за. Я вважаю, що зброя сама по собі, – це не джерело загрози. Проте в соціальному плані ситуація складна, адже немає культури володіння зброєю.", – прокоментував він.

Перший етап – узаконити ту нелегальну зброю, понад мільйон стволів, яка зараз є, яку ніхто просто так не віддасть, бо не довіряють поліції, бояться криміналу. Узаконити її, не відбирати її силою. Перевірити психічний стан володіння зброєю, умови зберігання, дати право людям,

– наголосив український політик.

"Повторюю, це рішення ухвалюватиметься законом, парламентом. Якщо я буду розуміти, що це не 226, а, умовно, 280-300 голосів, я підпишу такий закон", – розповів про свої прогнози політик.

Про фінансування рекламної кампанії

Анатолій Гриценко зазначив, що є два джерела фінансування. "Перше – це державне, але ми не отримуємо його. Є період міжвиборчий і є період виборчий, тому це дві різні історії щодо фінансування", – сказав він.

За його словами, керівники обласних та районних осередків, громадянських позицій не отримували і не отримують зарплати. Це волонтерська основа. Переважна кількість людей, окрім кількох технічних працівників, які працюють щоденно і їм треба, не отримують зарплати, а навпаки докладають своїми внесками.

Все своє фінансування в мене задеклароване. Я полковник запасу, тому в мене є пенсія, яка декларується офіційно. Працюю доцентом, не на повну ставку, але доцентом в Києво-Могилянській академії і отримую там зарплату, невелику – 1000-1500 гривень. В цій ситуації я не є "фінансовим мотором" нашої родини. Набагато більше отримує моя дружина Юлія Мостова, яка є головним редактор "Дзеркала тижня",

– наголосив екс-міністр оборони України.

Гриценко додав, що якщо вони організовують роботу в регіонах, то завдання регіонального осередку спільно з Центральним штабом – купити квитки, організувати зустріч, орендувати приміщення і т. д.