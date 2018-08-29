Гриценко стверджує, що отримав гарбуза від Наливайченка в Дніпрі

Екс-міністр оборони України, Анатолій Гриценко, на особистій сторінці у мережі Facebook звинуватив екс-голову СБУ, лідера партії "Справедливість", Валентина Наливайченка, у організації провокації в аеропорту Дніпра.

Про це пишуть "Українські новини".

Він вважає, що саме Наливайченко організував вручення Гриценкові символічного гарбуза від активістів зі словами "Це вам за госпіталь!". Вочевидь, мова йде про Дніпропетровський військовий госпіталь – який 2007 року, як стверджували деякі ЗМІ, за часів міністерства Анатолія Гриценка, був проданий приватній структурі, яка в свою чергу заклала приміщення російському банку ВТБ. Станом на зараз – госпіталь, в якому лікують наших хлопців, належить країні-окупантові.

Також в коментарях до власного посту в соціальній мережі Facebook, екс-міністр оборони України, Анатолій Гриценко заявив, що Наливайченко піде під суд, бо Гриценко вже надав свідчення в прокуратурі.

Політик не уточнює, про що саме свідчив в прокуратурі. Вірогідно, мова йде про звинувачення, котрі він озвучив в березні 2018 року в ефірі 112 каналу в інтерв’ю Дмитру Гордону. Тоді екс-міністр оборони та екс голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, Анатолій Гриценко публічно заявив, що Валентин Наливайченко та Олександр Турчинов особисто винні у здачі Криму.

Журналістам не вдалось, зв’язатись з Валентином Наливайченко через офіційну прес-службу, а мобільний номер політика вже декілька днів вимкнутий.