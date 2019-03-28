00:24
29 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Суворі будні російських пенсіонерів. Що сталося з двійником Путіна
      Вєсті Кремля
      22:06, 28 березня
      Вєсті.UA: Мороз підіграв російській пропаганді. Справжня команда Бойка
      Вєсті.UA
      19:19, 28 березня
      Не має права на свої ж фільми: як український кінематограф перетворився на російську класику
      ЦРУ
      09:00, 22 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Віра vs атеїзм
      Згадати все
      22:40, 22 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Гриценко: Відмова від участі у дебатах – це зневага до виборця

      872 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Анатолій Гриценко назвав відмову інших кандидатів у президенти від участі у прямих дебатах зневагою до виборця.

      Так він в ефірі Oboz TV прокоментував те, що Олег Ляшко та Юрій Бойко не прийшли на дебати із Гриценком.

      "Відмова від участі у прямих дебатах це зневага до виборця. Це намагання перейти в космічний, віртуальний режим. Це обман країни. Я не хочу більше обманів", – підкреслив Гриценко.

      Він також додав, що і зараз готовий вийти разом з Юлією Тимошенко, Петром Порошенком чи Володимиром Зеленським на відкриті дебати. Але, додав лідер "Громадянської позиції" найцікавіше його було б дебатувати із Зеленським.

      Я готовий і зараз з Зеленським до чесної, конструктивної розмови, і перед другим туром. Для країни це був би найцікавіший варіант – дебати Зеленський-Гриценко. І світоглядно, і професійно, і по суті,
      – сказав він.

      Нагадаємо, 27 березня у програмі "Зворотній відлік" на каналі UA:Перший повинні були дебатувати Анатолій Гриценко, Олег Ляшко та Юрій Бойко, але двоє останніх не прийшли.

      blog_ava
      Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
      28 березня
      2954
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 28 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Навмисно затягував справи: про суддю, який закрив 22 провадження проти п'яних водіїв
      28 березня , 23:30 Навмисно затягував справи: про суддю, який закрив 22 провадження проти п'яних водіїв
      Ірина Шиба 100
      Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      28 березня , 22:00 Система завдає удар у відповідь, або Історії суддів, які комусь стали кісткою в горлі
      Блог Медіа 1563
      Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      28 березня , 21:02 Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру
      Ірина Поліщук 1517
      Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      28 березня , 20:01 Реклама кандидатів у соцмережах: хто оплачує та як "топлять" конкурентів
      Світлана Попова 517
      Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      28 березня , 19:00 Бізнес кандидатів у президенти та їхніх родин
      Яніна Ткачук 1268
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук