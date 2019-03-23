Гриценко: я хотів би бачити на посаді прем’єр-міністра України Садового

Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко заявив, що підтримує кандидатуру лідера "Самопомочі", мера Львова Андрія Садового на посаду прем’єр-міністра України.

"Мене часто питали, кого я хотів би бачити на посту прем’єр-міністра України. Я хотів би бачити Садового Андрія Івановича, і я підтримую цю кандидатуру. Я впевнений, що ця людина зробить гідну справу – тепер уже в загальнодержавному масштабі", – сказав Гриценко 23 березня на мітингу у Львові.

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Політик пояснив, що Садовий знає економіку, соціальну сфери, та що болить у людей.

Я допоможу йому (Садовому). В нас не буде конфлікту між президентською вертикаллю та урядовою. Ми отримаємо більшість у парламенті. Ми зробимо цю важку справу,

– запевнив Гриценко.

На початку березня Садовий зняв свою кандидатуру з виборів президента України на користь Гриценка. А 7 березня політики оголосили про об'єднання зусиль на виборах. Вони навіть підписали для цього угоду, де єдина умова для Гриценка – бути чесним на посаді президента, якщо він переможе на виборах.

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Садовий наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання політика, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах.