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      Гриценко: я хотів би бачити на посаді прем’єр-міністра України Садового

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      Гриценко хоче бачити на посаді прем'єра Садового
      Гриценко хоче бачити на посаді прем'єра Садового / Grytsenko.com.ua

      Кандидат у президенти України Анатолій Гриценко заявив, що підтримує кандидатуру лідера "Самопомочі", мера Львова Андрія Садового на посаду прем’єр-міністра України.

      "Мене часто питали, кого я хотів би бачити на посту прем’єр-міністра України. Я хотів би бачити Садового Андрія Івановича, і я підтримую цю кандидатуру. Я впевнений, що ця людина зробить гідну справу – тепер уже в загальнодержавному масштабі", – сказав Гриценко 23 березня на мітингу у Львові.

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      Політик пояснив, що Садовий знає економіку, соціальну сфери, та що болить у людей.

      Я допоможу йому (Садовому). В нас не буде конфлікту між президентською вертикаллю та урядовою. Ми отримаємо більшість у парламенті. Ми зробимо цю важку справу,
      – запевнив Гриценко.

      На початку березня Садовий зняв свою кандидатуру з виборів президента України на користь Гриценка. А 7 березня політики оголосили про об'єднання зусиль на виборах. Вони навіть підписали для цього угоду, де єдина умова для Гриценка – бути чесним на посаді президента, якщо він переможе на виборах.

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      Садовий наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання політика, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах.

      коли вибори президента України

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      Теги: Новини Львова Андрій Садовий Анатолій Гриценко Президентські вибори 2019 Кабінет Міністрів України Садовий і Гриценко об'єдналися Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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