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      Гриценко: Я проходитиму поліграф кожні три місяці

      239 Читать новость на русском
      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко / Фото 24 каналу

      Анатолій Гриценко заявив, що на посту президента проходитиме поліграф раз на три місяці.

      Про це він сказав під час Маршу єдності заради порядку в Дніпрі.

      "Я буду проходити поліграф кожні три місяці і команда так само. Щоб ніхто не сумнівався, що не сіли на нові схеми, як нинішні, які стояли на Майдані та обіцяли, що все буде чесно, прозоро, відповідально. Такого не сталось. В нас так не буде, бо я тримаю слово. І вимагатиму від всіх", – наголосив Гриценко.

      Раніше Анатолій Гриценко заявив, що всі, хто працює на ключових посадах у державі, повинні періодично проходити перевірку на поліграфі.

      Дніпро стало останнім містом у передвиборчому турі Анатолія Гриценка. На Марші єдності заради порядку прийшли тисячі прихильників кандидата.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко
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