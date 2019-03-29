Гриценко: Я проходитиму поліграф кожні три місяці
Анатолій Гриценко заявив, що на посту президента проходитиме поліграф раз на три місяці.
Про це він сказав під час Маршу єдності заради порядку в Дніпрі.
"Я буду проходити поліграф кожні три місяці і команда так само. Щоб ніхто не сумнівався, що не сіли на нові схеми, як нинішні, які стояли на Майдані та обіцяли, що все буде чесно, прозоро, відповідально. Такого не сталось. В нас так не буде, бо я тримаю слово. І вимагатиму від всіх", – наголосив Гриценко.
Раніше Анатолій Гриценко заявив, що всі, хто працює на ключових посадах у державі, повинні періодично проходити перевірку на поліграфі.
Дніпро стало останнім містом у передвиборчому турі Анатолія Гриценка. На Марші єдності заради порядку прийшли тисячі прихильників кандидата.
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