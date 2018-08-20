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Гриценко як політик не здатний що-небудь змінити в країні, – очільник Правого Сектора

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Андрій Тарасенко
Андрій Тарасенко / unian.ua

Він також пояснив, що активісти Правого Сектора негативно ставляться до Анатолія Гриценка як до можливого кандидата на посаду Президента України.

"Потенційний кандидат у президенти України, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко нічого собою не представляє як політик, і не здатний що-небудь змінити в країні", – заявив голова української партії "Правий сектор" Андрій Тарасенко в ефірі YouTube-каналу "Guildhall".

Крім того, за словами Тарасенка, діяльність Гриценко на посаді міністра оборони обмежувалася лише замовленнями режиму по руйнуванню української армії. Не впевнений, що він здатний щось міняти в цьому житті в принципі, – вважає керівник Правого Сектора. 

"Справа в тому, що незалежно від того, хто на якому був посту в існуючій системі, а ми цю систему називаємо режимом внутрішньої окупації, він є гвинтиком цієї системи. Якщо йому говорили розпродавати армію, то він її розпродавав. Якщо говорили знищувати – він її знищував. Якби система була іншою, то він робив би в ній інші речі", – додав Андрій Тарасенко.

Він також пояснив, що активісти "Правого Сектора" негативно ставляться до Анатолія Гриценка як до можливого кандидата на пост Президента України, оскільки добре пам'ятають, що саме міністр оборони часів Януковича виводив сімферопольський "Беркут" з території Майдану і критично висловлювався на адресу Революції Гідності. 

Нагадаємо, що 13 січня 2014 року посилаючись на "критичні висловлювання Гриценка на адресу Майдану, неспроможність до командної роботи і участь в інформаційних війнах проти власної фракції" народні депутати від ВО "Батьківщина" відмовилися проводити засідання фракції в присутності Анатолія Гриценка. На наступний день "в зв'язку з неможливістю впливати на рішення, які приймаються фракцією ВО "Батьківщина" Гриценко написав заяву про вихід з фракції. Коментуючи цю заяву, лідер фракції Арсеній Яценюк зазначив, що тепер фракція очікує від Гриценко складання депутатських повноважень. Однак, Анатолій Гриценко депутатських повноважень не склав, а увійшов до фракції Леоніда Даценка.

Теги: Новини політики Анатолій Гриценко Правий сектор ВО Батьківщина
Джерело: 24 Канал
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