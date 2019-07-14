Гривна укрепляется, а цена на газ падает: чего ждать дальше

В нашем маленьком городке снова переполох. Гривна растет. Курс уже перевалил 26,0 и иногда доходит до 25,5. И снова почти паника, и снова теории заговора. То гривну под выборы укрепляют, то это все заговор Сороса, который хочет взять под контроль украинскую экономику. А кто-то уже приготовился покупать доллар по 8,0. Но все как всегда проще.

Гривна действительно укрепляется. И делает это даже чуть более резко, чем происходило сезонное укрепление национальной валюты последние три года. Но все равно мы видим тот же сезонный тренд, что и три года подряд.

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► Гривна укрепляется, влияние инвесторов

Начиная с февраля гривна укрепляется, и это укрепление продолжается до середины-конца лета. В этом году тренд усиливается благодаря крайне благоприятной ситуации для национальной валюты.

С одной стороны, с начала года в номинированные в гривну ОВГЗ зашло уже порядка 2 миллирда долларов от иностранцев. Их очень давно не было на внутреннем рынке, и возвращение к нормальной ситуации, когда иностранцы покупают номинированный в гривне долг, поддерживает национальную валюту.



Начиная с февраля гривна укрепляется

► Рост цен на сырьевые товары, падение цены на газ

С другой стороны, рост цен на сырьевые товары, которые традиционно экспортирует Украина. Шутка ли, цены на руду за год выросли почти вдвое, прекрасно себя чувствует кукуруза и пшеница.

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А цена на газ, наоборот, падает. И сейчас цена на европейских биржах составляет около 140 долларов. Все это поддерживает гривну и усиливает сезонные тенденции по укреплению национальной валюты. Но не меняет тренды, пока что, а лишь усиливает их.

► Интервью Коломойского и коммуникация президента

Из общего тренда выбивается скачок, который мы увидели месяц назад. Который, к тому же, сделал еще и текущее укрепление на вид более радикальным и резким. Если помните, тогда, в начале июня, национальная валюта скакнула к 27,0 за доллар. Причина – интервью Коломойского в Financial Times, где он активно ратовал за дефолт. Интервью это многих напугало, и как результат, гривна начала падать. Но ситуация так и осталась локальной.



Интервью Коломойского напугало инвесторов

Мы увидели очень хорошую коммуникацию со стороны украинской власти (удивительно, но да). Президент впервые открыто оппонировал Коломойскому, правительство сделало совместный конференц-звонок с МВФ, на котором инвесторов заверили, что опция дефолта даже не рассматривается.

В результате, рынки быстро успокоились, более того, получился даже эффект пружины, когда полученный от позитивных заверений импульс привел как к росту стоимости украинских активов до уровня выше, чем было до выхода на арену Коломойского, так и к более сильному укреплению гривны.

► Сезонные факторы

Что будет дальше? Осень пока никто не отменял. А значит сезонные факторы, которые всегда давили на гривну, проявят себя и в этом году. А значит сезонность, пусть и сглаженная, снова должна проявить себя, оказав давление на курс гривны.

Другое дело, что активность иностранцев заставляет макроэкономистов пересматривать прогнозы курса гривны на конец года и уже никто (из вменяемых людей) не говорит о курсе около 30 гривен за доллар. Скорее, мы увидим гривну в диапазоне 27-28, что ознаменует собой второй год подряд укрепления национальной валюты.

И важно понимать, что чем больше мы говорим о сезонности, тем больше людей будут пытаться на ней заработать, а значит со временем она должна фактически исчезнуть. Конечно, при условии, что финансовые рынки продолжат свое развитие.

► Интерес иностранцев и "чего бы еще купить"

Но во всем этом есть слишком много "если", пока, по крайне мере. Трудно предсказать, какой именно будет активность иностранцев. Минфин потихоньку снижает ставки по гривневому долгу. И вопрос – снизит ли это в перспективе интерес иностранцев к покупкам.

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Потенциально в мире сейчас есть много свободных миллиардов долларов, которых может привлечь украинская гривна, где сочетаются валютная стабильность, высокие ставки и хорошая макроэкономическая ситуация. Но это работает, только если сохранится крайне позитивное настроение на мировых рынках, которое сейчас уже напоминает период 2006 – 2007 годов, когда в поисках "чего бы еще купить", инвесторы и спекулянты заходили в самые отдаленные уголки мира.

Сейчас трудно сказать, зайдет ли во втором полугодии в Украину 1 миллиард долларов от иностранцев или 2 миллиарда долларов. Или вообще ничего. И это является основным фактором неопределенности при прогнозировании динамики курса. И да, надо понимать, что по прежнему фундаментом валютной стабильности остается сотрудничество с МВФ. Не будет сотрудничества, все иностранцы моментально отправятся на выход.

Кстати, про иностранцев. Многие радетели за аутентичную экономику видят в этом страшные знамения. Как так, приходят злые спекулянты, доить бедных украинцев. Но суть в том, что присутствие иностранцев на внутреннем рынке – это нормально. Для любой страны мира. Они должны быть здесь. И ненормальным был долгий период, когда иностранного капитала не было в Украине.

► Поэтому, во-многом, динамика курса будет зависеть от нового формата правительства.

И если результаты выборов более менее предсказуемы, то вот что будет дальше – сказать тяжело. Мы можем получить технократическое правительство, которое будет в состоянии не только договорится с МВФ, но и значительно ускорить реформы. А это может привести к такому притоку капитала, что о сезонности надо будет забыть быстрее. А можем получить "политическое" правительство и стандартное для Украины болото. Более того, можем получить третий вариант – "правительство Коломойского" – и тогда придется забыть о сотрудничестве с МВФ. А как результат, и о стабильном курсе валют.

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И предсказать сейчас, какой формат правительства мы увидим уже в сентябре, совершенно невозможно.