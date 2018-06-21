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Гривні загрожує обвал після зростання мінімальної зарплати: прогноз фінансиста

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Гривня може впасти після зростання мінімальної зарплати
Гривня може впасти після зростання мінімальної зарплати / Фото з вільних мереж

Наслідком підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до рівня 4200 гривень може стати сильний обвал гривні.

Про це в коментарі виданню InfoResist розповів екс-заступник глави правління НБУ, фінансист, економіст Олександр Савченко.

Він зазначив, що втілення в життя обіцянки Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про підвищення мінімальної зарплати до 4200 гривень залежить від Національного банку.

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Гройсман, на жаль, не знає механізми емісійного фінансування. Наприклад, ми за рахунок емісії раніше покривали всі збитки "Нафтогазу", всі збитки Фонду гарантування, всі збитки державних банків, а вони менше 10 мільярдів були. Звичайно, так, Гройсман залежить від Нацбанку. Захоче Нацбанк – надрукує гроші на підвищення зарплат, не захоче – ні, він незалежний,
– пояснив Савченко.

При цьому економіст зазначив, що такий механізм призведе до інфляції і девальвації гривні.

"Тут уже політична боротьба, хто проти кого. Якщо Гройсман в одній команді з Порошенком залишиться, тоді буде девальвація. Якщо в різних командах – не буде. Тоді проблеми з бюджетом будуть. Тому що грошей не вистачатиме. Цього року саме через відсутність девальвації є проблеми з наповненням бюджету. Просто Гройсман шукає, де взяти гроші і обрав такий шлях. Це правильний шлях", – розповів екс-заступник глави правління НБУ.

Теги: Новини України Гривня Курси валют Мінімальна зарплата Володимир Гройсман НБУ
Джерело: 24 Канал
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