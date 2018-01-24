Гривня і далі падатиме: аналітик розповів, скільки долар буде коштувати восени
Гривня девальвуватиме і далі. Вже найближчим часом долар виросте до 29 гривень. І на цій позначці він може трохи затриматись. А влітку національна валюта може навіть зміцніти.
Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі Gazeta.ua.
Однак, така ситуація зберігатиметься не довго, і вже восени долар коштуватиме 30 гривень.
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"В подорожчанні винне й суспільство. Воно нейтрально ставиться до того, як уряд девальвує гривню. Якби у Польщі чи в Румунії уряд так концентрувався навколо іноземної валюти, то населення вже б давно вийшло на вулицю і вимагало відставки голови центрального банку та уряду", – додав експерт.
Аби ситуація змінилась, додає Кущ, влада має відновити довіру населення до Нацбанку, і необхідно, щоб бізнес постійно розвивався.
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