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      Гривня оновила чотирирічний максимум

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      Гривня опанувала новий чотирирічний максимум / 24 канал

      На четвер, 26 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара. Згідно з рішенням держрегуратора, за одиницю американської валюти доведеться викласти 23,26 гривні. А це є новим максимальним значенням з січня 2016 року.

      Згідно з даними НБУ, попередній чотирирічний максимум за офіційним курсом було встановлено на 24 грудня. Тоді за долар треба було викласти 23,28 гривні, передає УНІАН.

      До теми! Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше у світі, – Bloomberg

      За інформацією дилерів комерційних банків, на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів за один долар давали 23,25 – 23,26 гривні.

      До слова, за листопад українська гривня за офіційним курсом НБУ зросла до долара на 3,4%. Водночас за 11 місяців 2011 року її ріст можна було спостерігати на рівні 13,4% – до 23,97 гривні за долар.

      За словами економічного експерта Сергія Головньова, у 2020 році долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.

      Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,
      пояснив він у коментарі 24 каналу.

      Експерти, зі свого боку, пояснють зміцнення гривні такими факторами: 

      • зростання попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високий урожай зернових;
      • низькі ціни на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      валюта гривня долар курс нбу
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Долар НБУ Валюта Курси валют Гроші
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