Гривня оновила чотирирічний максимум

На четвер, 26 грудня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара. Згідно з рішенням держрегуратора, за одиницю американської валюти доведеться викласти 23,26 гривні. А це є новим максимальним значенням з січня 2016 року.

Згідно з даними НБУ, попередній чотирирічний максимум за офіційним курсом було встановлено на 24 грудня. Тоді за долар треба було викласти 23,28 гривні, передає УНІАН.

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За інформацією дилерів комерційних банків, на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів за один долар давали 23,25 – 23,26 гривні.

До слова, за листопад українська гривня за офіційним курсом НБУ зросла до долара на 3,4%. Водночас за 11 місяців 2011 року її ріст можна було спостерігати на рівні 13,4% – до 23,97 гривні за долар.

За словами економічного експерта Сергія Головньова, у 2020 році долар для українців коштуватиме приблизно на рівні 27 гривень.

Згідно з прогнозом багатьох світових консалтингових інвестиційних агенцій, приблизно це буде в таких межах – 27 гривень за долар. Також зараз всі таке прогнозують, і в бюджеті закладено 27 гривень за долар – це й буде середнім курсом на 2020 рік,

– пояснив він у коментарі 24 каналу.

Експерти, зі свого боку, пояснють зміцнення гривні такими факторами:

зростання попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високий урожай зернових;

низькі ціни на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.



Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу