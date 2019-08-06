Гривня по 25 за долар: чого далі очікувати від курсу

Для українців курс все ще залишається маркером, який показує стан вітчизняної економіки. Нині люди бідкаються, що заощадження в доларах знецінюються. Якою буде гривня і як убезпечити себе від втрат – читайте у матеріалі 24 каналу.

У чому секрет укріплення гривні

Аналітики зазначають, що економічних підстав для укріплення гривні немає. На зміцнення національної валюти у весняно-літній період вже четвертий рік поспіль впливає сезонна активність українського бізнесу, зокрема, аграріїв.

Треба знати! Готівковий курс валют 6 серпня: долар відновив падіння

"Цього року наклався тренд сезонності. Таке явище, якого, відверто кажучи, мало хто очікував у рік подвійних виборів – це інтерес з боку іноземців до інвестицій в гривневі ОВДП", – сказав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

У 2019 році інвестори вклали в гривневі облігації майже три мільярди доларів. Ефект від цих інвестицій настільки потужний, що гривня могла укріпитися до 20 за долар. Але втрутився Нацбанк, і викупив у резерви понад два мільярди доларів.

Надто низький курс долара не є хорошим для економіки. Можливо, це звучить не дуже приємно для багатьох українців, але сильне послаблення у довгостроковій перспективі є проблемним для економіки і може спричинити навпаки серйозну девальвацію,

– зазначив Демків.

Інвестори вкладаються в гривневі облігації, бо сьогодні вони найбільш прибуткові в Європі – 17% річних. Скинути облігації інвестори-спекулянти можуть в один момент. Тоді гривня миттєво відкотиться до 28, або й до 30 через паніку.

Курс долара відносно гривні з 28,33 у середині січня 2019 року опустився нижче позначки у 26 гривень на початку липня. В кінці липня долар став коштувати вже 25 гривень.

Що робити з іноземною валютою

Економісти радять не поспішати скидати долари. Адже бізнес вже починає купувати валюту для розрахунків з іноземними партнерами та для виплати дивідендів у кінці року.

Громадяни бідкаються, а влада розводить руками. І в принципі, якщо ми не побачимо сюрпризів від іноземних інвесторів, я б не очікував побачити курс вище 27,5 на кінець року,

– пояснив фінансовий аналітик групи ICU.

Для громадян фінансові аналітики мають просту пораду – зараз саме час погасити борги та кредити в іноземній валюті.