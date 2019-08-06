23:04
6 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Бердимухамедов всемогучий. Священик РПЦ переплюнув Скабєєву
      Вєсті Кремля
      22:14, сьогодні
      Вєсті.UA: Голова колгоспу Медведчук. Розминка Усика з Шарієм
      Вєсті.UA
      21:43, сьогодні
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИБУХИ БОЄПРИПАСІВ В РОСІЇ

      Гривня по 25 за долар: чого далі очікувати від курсу

      535 Читать новость на русском

      Для українців курс все ще залишається маркером, який показує стан вітчизняної економіки. Нині люди бідкаються, що заощадження в доларах знецінюються. Якою буде гривня і як убезпечити себе від втрат – читайте у матеріалі 24 каналу.

      У чому секрет укріплення гривні

      Аналітики зазначають, що економічних підстав для укріплення гривні немає. На зміцнення національної валюти у весняно-літній період вже четвертий рік поспіль впливає сезонна активність українського бізнесу, зокрема, аграріїв.

      Треба знати! Готівковий курс валют 6 серпня: долар відновив падіння

      "Цього року наклався тренд сезонності. Таке явище, якого, відверто кажучи, мало хто очікував у рік подвійних виборів – це інтерес з боку іноземців до інвестицій в гривневі ОВДП", – сказав фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

      via GIPHY

      У 2019 році інвестори вклали в гривневі облігації майже три мільярди доларів. Ефект від цих інвестицій настільки потужний, що гривня могла укріпитися до 20 за долар. Але втрутився Нацбанк, і викупив у резерви понад два мільярди доларів.

      Надто низький курс долара не є хорошим для економіки. Можливо, це звучить не дуже приємно для багатьох українців, але сильне послаблення у довгостроковій перспективі є проблемним для економіки і може спричинити навпаки серйозну девальвацію,
      – зазначив Демків.

      Інвестори вкладаються в гривневі облігації, бо сьогодні вони найбільш прибуткові в Європі – 17% річних. Скинути облігації інвестори-спекулянти можуть в один момент. Тоді гривня миттєво відкотиться до 28, або й до 30 через паніку.

      Курс долара відносно гривні з 28,33 у середині січня 2019 року опустився нижче позначки у 26 гривень на початку липня. В кінці липня долар став коштувати вже 25 гривень.

      Що робити з іноземною валютою

      Економісти радять не поспішати скидати долари. Адже бізнес вже починає купувати валюту для розрахунків з іноземними партнерами та для виплати дивідендів у кінці року.

      Громадяни бідкаються, а влада розводить руками. І в принципі, якщо ми не побачимо сюрпризів від іноземних інвесторів, я б не очікував побачити курс вище 27,5 на кінець року,
      – пояснив фінансовий аналітик групи ICU.

      Для громадян фінансові аналітики мають просту пораду – зараз саме час погасити борги та кредити в іноземній валюті.

      blog_ava
      У Зеленського планують запровадити злиття судів: Рябошапка анонсував глобальні зміни
      сьогодні
      10080
      Автор: Леся Виговська
      Теги: Новини України Фінанси Курси валют Гроші
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      сьогодні , 22:45 Головні новини 6 серпня: зірване перемир'я і "зелені" закони
      223
      "Динамо" програє після першого тайму у матчі проти "Брюгге": відео голу
      сьогодні , 22:26 "Динамо" програє після першого тайму у матчі проти "Брюгге": відео голу
      228
      Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:01 Холера у берегов Севастополя и моряков лишили заработка: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 437
      Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      сьогодні , 22:00 Про крісло генпрокурора та кардинальні зміни в судовій системі: Рябошапка дав інтерв'ю 24 каналу
      Антон Голобородько 795
      Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати
      сьогодні , 20:00 Безкоштовне лікування, гроші на квартиру та відпустка: які пільги мають народні депутати
      Анастасія Кримова 844
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук