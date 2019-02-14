Гривня зміцнилася: які причини і скільки це триватиме?

Мабуть, впровж двох тижнів бачу в новинах одні й ті самі заголовки – про зміцнення гривні: національна валюта щодня дорожчає відносно долара та євро.

Здавалося б, новина вкрай позитивна, адже якби я бачив протилежні заголовки – про те, що гривня дешевшає – це точно стало б для мене приводом сумувати. Проте, здорожчання гривні відбувається лише по 5 копійок на день. Нині долар коштує 27 гривень, а не 28, як це було два тижні тому. Але ж і не 26 гривень, як це було влітку. Тому я й перейнявся цим, хотілося б знати, як довго збережеться тенденція зі зміцненням гривні, і чи дотягне курс хоча б до тих літніх 26-ти за долар?

Чому долар дешевшає?

Є кілька причин здешевлення долара, й усі вони необнадійливі. Пояснюю. Долар дорожчає, коли попит перевищує пропозицію, тобто, коли його купують більше, аніж продають. Але зазвичай зберігається певний баланс – хтось продає валюту, що прийшла переказом від родича-заробітчанина, а хтось її купує, бо накопичує на новий телевізор. Наступного дня хтось валюту продає, бо вже назбирав на омріяний телевізор, а в магазині треба гривнями розраховуватися. Тоді ж хтось продану валюту купує, бо вона йому потрібна для поїздки за кордон. Таким чином відбувається постійний збалансований кругообіг.

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Але, коли в країні зчиняється паніка – через воєнний стан, чи можливу перемогу на виборах певної кандидатки, – населення перестає долари продавати, притримує їх про всяк випадок, тоді й виникає брак готівкової валюти в обмінниках. Це й призводить до її подорожчання.

Так відбувається обіг готівки серед населення. Подібно до нього на рівні підприємств та великих бізнесів, тільки суми і масштаби там звісно інші. Наприклад, зараз на міжбанку валюта дешевшає, бо її там надлишок, а гривні – бракує. Надлишок з'явився, бо, по-перше, іноземні інвестиційні та пенсійні фонди кинулися скуповувати вигідні їм українські державні облігації. Адже вони є надійними і виплати по них гарантовані державою.

І, по-друге, великі аграрні корпорації завдяки рекордному врожаю тепер розпродують за валюту запаси зерна на світових ринках. А потому обмінюють заробіток на гривню. Саме тому на міжбанку спостерігається надлишок валюти, саме тому гривня там у певному дефіциті, що призводить до здорожчання.

Але є ще один чинник завдяки якому нині й спостерігається тривале здешевлення долара та євро щодо гривні. Це – вибори. Адже кандидати витрачають просто шалені гроші – йдеться і про рекламу, і про наповнення передвиборчих фондів, і про зарплату своїм штабам, в яких працюють чимало дуже дорогих політконсультантів та піарників. На все це кандидати витрачають свої заначки, які тримали, звісно, в іноземній валюті. Тому долари та євро і з'явилися на ринку, а саме через надлишок пропозицій іноземна валюта в Україні зараз дешевшає.

Проблема лише в тому, що ці фактори тимчасові і незабаром усе скінчиться. А гривня почне знову дешевшати. І відбуватиметься це по копійці-дві за день, а не так от, як було на початку минулої осені, коли гривня обвалилася з 26 до 28 за долар.

Порада, якщо маєте нині зайву гривню – купуйте валюту, курс зараз для цього найвигідніший. Тільки не робіть цього для спекуляції – зараз купити, а коли здорожчає – продати й жити на різницю. Це спрацює, лише тоді, якщо у вас є зайвий мільйон гривень. Якщо ж йдеться про 100-200 баксів – то моя вам порада, не переймайтеся, через постійні валютні коливання. Жодних нервів не вистачить!