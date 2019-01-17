Грізна Серена Вільямс зіграє з українською сенсацією на Australian Open

У третьому колі Australian Open американська тенісистка Серена Вільямс зіграє проти українки Даяни Ястремської.

У другому колі турніру 16-та ракетка світу не залишила шансів Ежені Бушар – двічі по 6:2. У той час як Ястремська у доволі напруженому матчі змогла перемогти Карлу Суарес Наварро – 6:3, 3:6, 6:1.

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Матч між Даяною Ястремською та Сереною Вільямс запланований на п’ятницю, 18 січня. Ймовірний час початку матчу – 01:00 за Києвом. Переможниця цієї пари в 1/8 Australian Open вийде на тріумфаторку зустрічі між першою ракеткою світу Сімоною Халеп та Венус Вільямс (рідна сестра Серени).

Варто зазначити, що Серена Вільямс – семиразова переможниця Australian Open. Востаннє вона тут перемагала у 2017 році.

У той же час організатори турніру назвали Ястремську одним із відкриттів Australian Open.

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