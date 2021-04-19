Гризун в асортименті: на Харківщині клієнт ковбасного відділу попросив "загорнути мишку" – відео

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В Харківській області чоловік в одному з продовольчих магазинів побачив мишу у холодильнику з ковбасою. Проте менеджер мережі відмовився приїхати. Коли це сталося – невідомо, але розголосу в мережі відео набуло 19 квітня.

Джерело:

телеграм "Харьков 1654"

Скільки гризун пробув у вітрині-холодильнику з м'ясними виробами – невідомо. Але, ймовірно, з'ясовувати це ніхто не збирається.

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Що відомо про інцидент

  • Покупець у відео просить продавчиню "Загорнути он ту мишку".
  • Продавчиня розгубилася, бо думала, що мовиться про якусь із ковбас.
  • Але коли побачила гризуна серед товару – оторопіла.
  • Публікацію підписали жартівливо: "На цей раз Рататуй був поміченим в "Посаді" у Валках".
  • А потім додали, що викликали менеджера, проте він відмовився приїхати.
  • Фактично, керівник магазину проігнорував скаргу клієнта.

Рататуй в ковбасному раю: відео

Зверніть увагу! Такі ситуації в Україні не є рідкістю. Кожного разу, коли ви помічаєте гризунів, комах або птахів у магазинах варто щонайменше залишити відгук у книзі скарг.