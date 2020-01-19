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      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК
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      Сайт "24" щотижня збирає 5 найкращих блогів, які найбільше читають.

      Гробове мовчання про збиття літака, нові правила звільнення та путінський переворот: блоги тижня

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      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому в Україні мовчали про збиття літака над Тегераном, як правильно і вигідно звільнятися та що замислив Путін.

      1. В Україні знали, що рейс 752 було збито, – The Washington Post

      авіакатастрофа мау

      Уникнення більшого міжнародного розколу – це значний виклик для 41-річного коміка Зеленського, який отримав переважну підтримку на виборах в Україні минулої весни.

      Авіакатастрофа МАУ в Ірані – більше читайте тут!

      2. Закон про працю: як зміняться правила звільнення

      закон про працю

      В останні дні є кілька заяв українських та міжнародних профспілок про новий законопроєкт про працю. Мовляв, він обмежує права працівників. Але це не так.

      Більше схожих матеріалів – дивіться тут!

      3. Послание беды: зачем Путин затеял конституционный переворот и к чему готовиться Украине

      путин

      Послание Путина – предвестник начала больших бед, как в самой России, так и за ее пределами.

      Еще больше материалов о Путине.

      4. На побегушках у Путина: почему Кремль отправил Медведева на скамейку запасных

      путин медведев

      Новое назначение Медведева выглядит унизительно, потому что по инерции звучит как "заместитель Патрушева".

      Кто такой Дмитрий Медведев?

      5. Будущее наступит раньше: что задумал Путин

      путин

      Готовь сани летом. За четыре года до истечения своего четвертого срока Путин накидал варианты дальнейшего своего, а заодно и России, обустройства, предложив слегка поправить вполне еще годную ельцинскую Конституцию.

      Что изменится в Конституции России?

      Важно! Гончарук объяснил, почему избегает вопросов о резонансной прослушке с его участием

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      Автор: Блоги тижня
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Публікації Володимир Путін Авіакатастрофа МАУ в Ірані Дмитро Медведєв Конституція Тимофій Милованов Робота
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