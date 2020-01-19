Гробове мовчання про збиття літака, нові правила звільнення та путінський переворот: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чому в Україні мовчали про збиття літака над Тегераном, як правильно і вигідно звільнятися та що замислив Путін.

1. В Україні знали, що рейс 752 було збито, – The Washington Post







Уникнення більшого міжнародного розколу – це значний виклик для 41-річного коміка Зеленського, який отримав переважну підтримку на виборах в Україні минулої весни.



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2. Закон про працю: як зміняться правила звільнення







В останні дні є кілька заяв українських та міжнародних профспілок про новий законопроєкт про працю. Мовляв, він обмежує права працівників. Але це не так.



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3. Послание беды: зачем Путин затеял конституционный переворот и к чему готовиться Украине







Послание Путина – предвестник начала больших бед, как в самой России, так и за ее пределами.



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4. На побегушках у Путина: почему Кремль отправил Медведева на скамейку запасных







Новое назначение Медведева выглядит унизительно, потому что по инерции звучит как "заместитель Патрушева".



Кто такой Дмитрий Медведев?

5. Будущее наступит раньше: что задумал Путин







Готовь сани летом. За четыре года до истечения своего четвертого срока Путин накидал варианты дальнейшего своего, а заодно и России, обустройства, предложив слегка поправить вполне еще годную ельцинскую Конституцию.



Что изменится в Конституции России?

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