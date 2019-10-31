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      Громада Львова готова підтримати передачу аеропорту з державної у комунальну власність

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      Львівський аеропорт
      Львівський аеропорт / facebook.com

      Міський голова Андрій Садовий закликав не передавати стратегічний об'єкт у концесію.

      Міський голова Львова Андрій Садовий на відкритті Безпекового форуму 31 жовтня заявив, що місто готове взяти аеропорт в комунальну власність замість того, що передавати його в концесію.

      "Враховуючи ситуацію в Україні та агресію з боку Російської Федерації, сьогодні ніхто не може гарантувати хто стане кінцевим власником аеропорту",  зазначив він.

      Мер Львова наголосив, що львівський аеропорт є одним з найкращих в Україні. Він має 41% приросту пасажиропотоку за останній рік, а це майже 2 мільйони пасажирів. Торік львівський аеропорт отримав 523 млн грн доходу, з них 128 млн грн – чистого прибутку.

      Це військово-цивільний аеропорт, яким користується Яворівський полігон, який є найбільшим військовим полігоном України, та одним з найбільших у Європі. Якщо держава не хоче управляти ним, громада міста Львова готова прийняти аеропорт у комунальну власність,
      – підсумував Андрій Садовий.

      Садовий додав, що сьогодні на сесії міської ради депутати будуть голосувати за звернення до прем’єр-міністра, щоб не допустити концесії львівського аеропорту.

      Нагадаємо, під час Першого інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про можливість передачі в концесію міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

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      Теги: Новини України Андрій Садовий авіація Новини Львова
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