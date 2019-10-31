Громада Львова готова підтримати передачу аеропорту з державної у комунальну власність

Міський голова Андрій Садовий закликав не передавати стратегічний об'єкт у концесію.

Міський голова Львова Андрій Садовий на відкритті Безпекового форуму 31 жовтня заявив, що місто готове взяти аеропорт в комунальну власність замість того, що передавати його в концесію.

"Враховуючи ситуацію в Україні та агресію з боку Російської Федерації, сьогодні ніхто не може гарантувати хто стане кінцевим власником аеропорту", – зазначив він.

Мер Львова наголосив, що львівський аеропорт є одним з найкращих в Україні. Він має 41% приросту пасажиропотоку за останній рік, а це майже 2 мільйони пасажирів. Торік львівський аеропорт отримав 523 млн грн доходу, з них 128 млн грн – чистого прибутку.

Це військово-цивільний аеропорт, яким користується Яворівський полігон, який є найбільшим військовим полігоном України, та одним з найбільших у Європі. Якщо держава не хоче управляти ним, громада міста Львова готова прийняти аеропорт у комунальну власність,

– підсумував Андрій Садовий.

Садовий додав, що сьогодні на сесії міської ради депутати будуть голосувати за звернення до прем’єр-міністра, щоб не допустити концесії львівського аеропорту.

Нагадаємо, під час Першого інвестиційного форуму RE: THINK. Invest in Ukraine у Маріуполі міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив про можливість передачі в концесію міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.