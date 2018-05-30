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Громада Золочева кличе на суд підприємців, які захопили частину центральної площі

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Громада Золочева кличе на суд підприємців, які захопили частину центральної площі
Громада Золочева кличе на суд підприємців, які захопили частину центральної площі / Фото з вільних мереж

Громада Золочева на Львівщині запрошує на суд відповідачів у справі щодо незаконного будівництва у центрі міста – підприємців Бартківа та Душніцького.

11 місяців суд не міг розпочати розгляду, бо засідання переносилися через хвороби чи клопотання відповідачів. У громади увірвався терпець – після останнього перенесеного засідання міський голова власноруч повалив паркан навколо самобуду на пл. Вічевій, 1, міська рада обгородила стрічкою межі захопленої ділянки, а мешканці розпочали мирну акцію протесту "Молот має силу". Очолив її сам міський голова Ігор Гриньків, який уже 17 днів голодує і працює в наметі біля самобуду.

Лише 23 травня Золочівський районний суд перейшов до розгляду справи по суті, виніс заборону на ведення будівництва Душніцькому і переніс слухання на 31 травня. Тож громада запрошує підприємців прийти до суду.

Запрошують до висвітлення події і журналістів. Початок засідання: 11:00, 31 травня за адресою: м. Золочів, вул. Григорія Сковороди, 5, Золочівський районний суд Львівської області.

Контактна особа – Леся Горгота (097 909 6622).

Теги: Новини України Новини Львова
Джерело: 24 Канал
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