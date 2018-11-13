Громадський проект "ЗупиниЛося": хто порушує найбільше та чому цим не займається поліція

У Києві активісти з громадської ініціативи "Зупинилося" своїми силами наводять порядок на столичних автошляхах. З порушниками на дорогами активісти працюють не так давно, близько 2 місяців, але результат вже є, і киянам він дуже подобається.

Про це розповів співзасновник проекту "ЗупиниЛося" Костянтин Андріюк у прямому ефірі 24 каналу.

Читайте також: Акція "ЗупиниЛося": у Києві зі скандалами та бійками взялися наводити порядок на дорогах

За його словами, результати вже успішні. "По-перше – це розголос, що впливає на порушників в майбутньому. По-друге, важливо, щоб у всіх було бажання вирішувати цю проблему. За такий короткий час ми стали дуже відомими. І це добре, адже означає, що людей хвилює ця тема і прихильників у нас більше, ніж противників. Навіть коли мене тепер на вулиці зустрічають люди, то всі дякують за нашу роботу та навіть пропонують фінансову допомогу", – сказав Костянтин Андріюк.



Проект "ЗупиниЛося"

Він зазначив, що в Україні таких інспекторів контролю дорожнього руху немає, тому відбувається безлад.

Такими діями не повинні займатися працівники поліції. В усьому цивілізованому світі цим займаються спеціальні муніципальні інспектори. У нас є закон, де інспектор повинен сфотографувати автомобіль з порушенням, виписати йому квитанцію і відправити цього порушника в базу даних. Потрібно запитати в КМДА, чому таких інспекторів досі немає на вулицях Києва, – відповів Андріюк.

"Найцікавіше, що найчастіше порушують люди, що навіть не мають дорогих машин. Вони начебто застрягли в Радянському Союзі зі своїм менталітетом, адже колись мислення було таке – "все нічиє, значить все спільне і тому трішки моє". Вони вважають, що якщо ніхто не стежить за виконанням правил, то можна порушувати", – додав співзасновник проекту "ЗупиниЛося".