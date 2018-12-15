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      Громадяни не відчувають потрібного захисту з боку влади і голосують за акторів і шоуменів

      103 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський
      Святослав Вакарчук та Володимир Зеленський / 24 Канал

      Бажання бачити при владі представників не з політики, особливо акторів або співаків, загалом людей із шоу-бізнесу, зокрема, Зеленського або Вакарчука, властиве не тільки Україні. Це загальносвітова тенденція.

      Про це пише журналіст 24 каналу у статті Актори і шоумени в політиці: феномен чи закономірність?

      Причина такого запиту – криза представництва демократії. За словами політолога Валентина Гладких, громадяни не відчувають потрібного захисту з боку представників влади, яких вони обрали.

      Політики перестали розуміти інтереси звичайних людей, захищати їх. Громадяни не вірять, що політики хочуть вирішувати проблеми населення. І взагалі можуть це зробити. Мають відповідні навички, інструменти і мотивовані це робити. І виникають популістські рухи, побудовані на схемі "народ проти політиків і номенклатури",
      – підкреслив Валентин Гладких.

      Експерт зауважує: нинішнього президента США Дональда Трампа цілком можна віднести до категорії політиків-шоуменів. Трамп прийшов до влади, критикуючи політичний устрій США. Це виклик демократичним традиціям США.

      Як зазначається в статті, історія знає багато успішних політиків, які були акторами. Зокрема, 40-й президент США Рональд Рейган або губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Нинішній прем’єр Словенії Мар'ян Шарец колись був популярним коміком. А в Італії одну з найпопулярніших партій "П'ять зірок" заснував комік і актор Джузеппе П'єро "Беппе" Грілло.

      Нагадаємо, згідно опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, якби вибори відбувалися у листопаді, то 21,2% серед тих, хто визначився зі своїм вибором, відділи б свій голос за Юлію Тимошенко, 14,6% – за Володимира Зеленського, 11,6% – за Петра Порошенка. В другому турі Зеленський може перемогти Юлію Тимошенко (23% проти 22%) і Петра Порошенка – 27,8% проти 22,2%. Вакарчук однозначно виграє в Порошенка: 24% проти 11%.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Святослав Вакарчук
      Джерело: 24 Канал
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