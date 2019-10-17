19:11
17 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Янукович – наркодилер Госдуми. Хто замовив Захарченка
      Вєсті Кремля
      20:42, 16 жовтня
      Вєсті.UA: Гладковський і його невдала спроба втечі. В Офісі Зеленського не знають географії
      Вєсті.UA
      19:02, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ПРОТЕСТИ У БАРСЕЛОНІ ВЕРХОВНА РАДА

      Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки

      1553 Читать новость на русском
      Громадяни України носії російської мови – що це означає, наслідки
      Путін продовжує агресію проти України на гуманітарному фронті / 24 канал

      У Росії хочуть визнати громадян України та Білорусі "носіями російської мови" для спрощення отримання громадянства РФ. Чим це загрожує Україні і яких заходів треба вжити, – в матеріалі 24 каналу.

      Росія піднімає ставки для посилення ескалації в Україні

      Російський уряд пропонує внести зміни до закону, які передбачали б можливість без проходження співбесіди визнавати носіями російської мови громадян Білорусі й України, які вільно володіють російською – просто при подачі особисто відповідної заяви.

      Читайте також: Громадянство України для росіян: що це означає і хто може отримати паспорт

      Як відомо, Путін у цьому році спростив порядок отримання російського громадянства спочатку для жителів окупованих територій Донбасу. А потім спростив процедуру отримання посвідки на проживання у Росії для всіх українців.

      У відповідь президент Зеленський спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичних переслідувань на батьківщині, та іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі.

      війна на донбасі
      "Захист" Путіним жителів Донбасу призвів до повної гуманітарної катастрофи в ОРДЛО / Фото Getty

      За словами директора центру суспільно-інформаційних технологій "Форум" Валерія Димова, нові дії Росії – це продовження пропагандистської тези Путіна про "єдіний народ".

      Російське громадянство, рускоє православіє – напрямки гібридної атаки Кремля на сусідні країни. Путін використовує це для підняття ставок, щоб посилювати військову ескалацію проти України, примушувати до "руского міра" під обстрілами,
      – зазначає Валерій Димов.

      Політолог нагадує: доктриною про захист німецькомовних громадян керувався Гітлер, який спочатку приєднав Австрію, а потім анексував чеські Судети. У результаті це призвело до початку Другої світової війни.

      Читайте також: Ультиматум Кремлю: чого вимагає Україна від Росії в Мінську і якими будуть наслідки

      Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала зауважує: для Росії розповсюдження "руского міра" є питанням майбутнього існування.

      Росія розпочала війну проти України не тільки заради створення так званої "новоросії." Україна для Росії – питання виживання імперії,
      – наголошує Віталій Бала.

      Путін хоче приєднати Білорусь

      На думку Валерія Димова, з огляду на війну в Україні треба задуматися білорусам.

      Щоб побачити, до чого призводить захист російськомовних громадян, білоруси можуть подивитися на окуповані Росією території Донбасу. А також Абхазію і Південну Осетію. Путін хоче отримати статус лідера так званої союзної держави Росії і Білорусі після завершення нинішньої президентської каденції. Білорусів можуть насильно змусити отримати російське громадянство,
      – вважає Димов.

      Путін Лукашенко
      Лукашенку варто задуматися про майбутнє Білорусі / Фото Getty

      Експерт додає: найбільш незахищені російськомовні громадяни живуть в ОРДЛО. Де їх ніби повинні "захищати" російські кулемети, міномети, танки і "Гради".

      Читайте також: Будемо наносити збитки окупанту, – Богдан Яременко розказав, як вирішуватимуть питання Криму

      Українська мова повинна стати престижною

      На переконання Віталія Бали, Україні в цій ситуації діяти адекватно і ефективно складно. Потрібні комплексні заходи.

      Україна повинна стати економічно успішною державою. Щоб українське громадянство було престижним. І українська мова стала не тільки модною і сексуальною, а також престижною. Інакше росіяни намагатимуться розповсюджувати так званий "рускій мір", який є рускою чумою,
      – зазначає Бала.

      українська мова
      Більшість читачів сайту 24 підтримали Закон Про державну мову / Інфографіка 24 каналу

      В стосунках з сусідніми країнами та їх лідерами, на думку Димова, Україна має також в цьому сенсі проводити мудру політику. По-перше, представникам України не варто на дипломатичних рівнях робити з лідера сусідньої Білорусі Лукашенка, попри його авторитаризм, другого Януковича. Не слід ізольовувати його, щоб він не впав, як недозрілий плід, у руки Путіна. По-друге, Україні варто активніше комунікувати з її європейськими друзями – особливо країнами Балтії, де багато російськомовного населення.

      Країни Балтії, Польща можуть стати наступними жертвами Путіна. Україні треба заручитися їхньої підтримкою. На міжнародній арені проводити паралелі між Путіним і Гітлером. Показувати, до чого призводить "захист" російськомовного населення,
       – говорить Димов.

      Водночас Віталій Бала пропонує підключити до цього питання ООН, бо рішення Кремля є гуманітарною загрозою для України. Запропонувати ООН ухвалити відповідну резолюцію. Зробити інформаційну хвилю і показати, що Росія не полишає Україну в спокої. Втім, більш дієвими, на його думку, будуть превентивні заходи.

      Треба ухвалити загальний закон, умовно – про антидержавну або антиукраїнську діяльність, який торкався би не тільки інформаційної безпеки. Прописати покарання за сепаратизм, колабораціонізм. Від адміністративної відповідальності до позбавлення громадянства, оголошення персоною нон ґрата і кримінального покарання,
      – підкреслив Віталій Бала.

      Україні необхідно проводити більш активну політику популяризації української мови всередині держави. Згідно опитування КМІС, 49% українців підтримують перехід російськомовних шкіл на українську мову навчання. 47% – проти цього. Тому, щоб ефективно стримувати російську агресію, треба розвивати українську мову на всіх рівнях і почати реальне впровадження закону "Про державну мову".

      blog_ava
      Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
      сьогодні
      25084
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Новини політики Публікації Статті Володимир Путін Російські паспорти на Донбасі Українська мова Олександр Лукашенко
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ щодо люстрованих чиновників часів Януковича
      сьогодні , 19:01 Які наслідки матиме рішення ЄСПЛ щодо люстрованих чиновників часів Януковича
      Ірина Поліщук 208
      Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      сьогодні , 18:02 Кремль хоче визнати українців носіями російської мови: що це означає і які будуть наслідки
      Інна Жолобович 1551
      Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      сьогодні , 16:30 Зеленський та війна з Росією: на що готовий піти президент заради миру
      Віталій Дейнега 683
      Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      сьогодні , 16:01 Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля
      Злой Одессит 947
      Я спитав у президента, коли скінчиться "рішалово", – Голобородько про суперечку з Зеленським
      сьогодні , 15:01 Я спитав у президента, коли скінчиться "рішалово", – Голобородько про суперечку з Зеленським
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук