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Громадяни України загинули внаслідок падіння вертольоту у Афганістані, – ЗМІ

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Гелікоптер MI-8 MTV, що належить авіакомпанії з Молдови упав в Афганістані: могли загинути українці
Гелікоптер MI-8 MTV, що належить авіакомпанії з Молдови упав в Афганістані: могли загинути українці / Соцмережі

На Півночі Афганістану зазнав катастрофи гелікоптер, на борту якого були як іноземні громадяни, так і місцеві офіцери. У результаті щонайменше 12 осіб загинули: члени екіпажу та пасажири. Орган цивільної авіації країни переконує, що екіпаж складався з громадян України.

Інциденту трапився у провінції Балх на території бази "Шахін", що належить афганським збройним силам, передає Sputnik.

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Спочатку повідомлялося, що загинув іноземний пілот і два афганських військових, а загалом на борту перебували 13 осіб, серед яких троє були іноземцями.

Згодом Орган цивільної авіації країни заявив, що вертоліт MI-8 MTV з реєстраційним номером ER-MHR авіакомпанії Valan International Cargo Charter з Молдови звалився на землю через деякий час після зльоту з військової бази міста Мазар-і-Шаріф. На його борту перебували три члени екіпажу, громадяни України, і 11 пасажирів, громадяни Афганістану.

За словами представника збройних сил Афганістану Мохаммада Ханіфа Резайе, авіасудно прямувало у провінцію Фар’яб, але впало та загорілося. Також він зазначив, що падіння сталося внаслідок технічної несправності. 

За попередніми даними, в результаті трагедії загинули двоє членів екіпажу та десять пасажирів.

Відео з місця падіння вертольота в Афганістані

Нагадаємо, напередодні в Ефіопії в районі Оромія розбився військовий літак, внаслідок чого загинули 18 осіб.

Теги: Новини України Катастрофа Жертви авіація Афганістан
Джерело: 24 Канал
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