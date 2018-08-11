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Громадянська війна та Україна без Криму: футбольний клуб розкритикували за відео про Україну

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Громадянська війна та Україна без Криму: футбольний клуб розкритикували за відео про Україну

Суперник луганської "Зорі" у кваліфікації Ліги Європи португальська "Брага" напередодні матчу з українською командою записала відео ролик про Україну. От тільки саме відео викликало чималий шквал критики. Як і інформація на сайті клубу.

У відео колишній футболіст команди, а тепер працівник клубу Алан Озоріу розповідає про Україну.  У ньому зазначається, що Україна складається з "24 провінцій".

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Окрім того, на самому сайті "Браги" в представленні "Зорі" вказано, що це клуб з Луганська. І що матч міг відбутися саме там, але з 2014 року "на Сході України триває громадянська війна".

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Такі висловлювання не залишилися поза увагою Посольства України в Португалії. Українські дипломати направили листа до футбольного клубу, де нагадали, що окуповані Крим та Севастополь теж є частиною України, яка складається з більше, аніж 24 провінцій. А щодо "громадянської війни", то в листі наведені докази російської агресії проти України.

"Є багато свідчень про те, що війна на сході України є міжнародним конфліктом з повною участю Росії, або шляхом фінансування, або за допомогою надання технічних засобів ведення бою. Війна, спровокована та очолювана Росією проти України, протягом останніх чотирьох років привела до понад 10 тисяч жертв... Вищезгадане відео вводить в оману португальського глядача, особливо про статус Криму та війни, що проводиться Росією проти України. Тому ми просимо, щоб ці факти були виправлені", – йдеться в листі.

Нагадаємо, перший матч між командами у Запоріжжі закінчився в нічию 1:1. Матч-відповідь відбудеться у Португалії 16 серпня.

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Теги: Новини України Футбол Новини політики Португалія Анексія Криму Війна на Донбасі ФК Зоря Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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