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      "Громадянська війна в Україні": журналісти The Times допустили грубу помилку про війну в Україні

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      Журналісти The Times допустили грубу помилку про війну в Україні
      Журналісти The Times допустили грубу помилку про війну в Україні / Фото з відкритих джерел

      Впливове світове видання The Times опублікувало статтю про зростання захворюваності на кір у Європі. У цій статті є згадка і про Україну, де триває, за словами журналістів, "громадянська війна".

      У статті журналісти аналізують рівень захворюваності на кір у ЄС. За словами автора, країна, де кір дуже поширений – Україна. Все через "громадянську війну, яка триває і досі".

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      Посольство України у Великій Британії звернулося у Twitter до редакції видання The Times з вимогою негайно виправити помилку щодо "громадянської війни" в Україні.

      У посольстві заявили, що їм прикро нагадувати The Times, "поважному виданню, що немає громадянської війни в Україні, але є пряма агресія Росії, що призвела до анексії Криму та війни на Донбасі".

      Українські солдати борються з у 40 разів сильнішою армією Росії . Виправте статтю негайно!
      – заявили у посольстві.

      18 грудня 2018 року Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), районів Чорного та Азовського морів", у якій Росію названо державою-окупантом. ООН звернулася до Москви з вимогою "вивести свої війська з Криму і невідкладно завершити тимчасову окупацію української території".

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      Теги: Новини України Журналісти ЗМІ Україна – Росія Війна на Донбасі Війна Великобританія
      Джерело: 24 канал
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