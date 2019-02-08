"Громадянська війна в Україні": журналісти The Times допустили грубу помилку про війну в Україні

Впливове світове видання The Times опублікувало статтю про зростання захворюваності на кір у Європі. У цій статті є згадка і про Україну, де триває, за словами журналістів, "громадянська війна".

У статті журналісти аналізують рівень захворюваності на кір у ЄС. За словами автора, країна, де кір дуже поширений – Україна. Все через "громадянську війну, яка триває і досі".

Читайте також: "Нацисти": кремлівські пропагандисти влаштували чергову істерику в ефірі через Україну

Посольство України у Великій Британії звернулося у Twitter до редакції видання The Times з вимогою негайно виправити помилку щодо "громадянської війни" в Україні.

У посольстві заявили, що їм прикро нагадувати The Times, "поважному виданню, що немає громадянської війни в Україні, але є пряма агресія Росії, що призвела до анексії Криму та війни на Донбасі".

Українські солдати борються з у 40 разів сильнішою армією Росії . Виправте статтю негайно!

– заявили у посольстві.

On the 5th year of war with #Russia it's unfortunate we have 2 remind @thetimes, a leading source, that there is no civil war in #Ukraine but direct RU aggrssn resulted in annexation of Crimea&war in Donbas where UA soldiers fight 40K strong RU army. Correct article immediately! pic.twitter.com/RlmNquVXf4 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 8 февраля 2019 г.

18 грудня 2018 року Генасамблея ООН ухвалила Резолюцію "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), районів Чорного та Азовського морів", у якій Росію названо державою-окупантом. ООН звернулася до Москви з вимогою "вивести свої війська з Криму і невідкладно завершити тимчасову окупацію української території".