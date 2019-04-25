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      Громадянство РФ для жителів Донбасу: що задумав Путін

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      Володимир Путін виступив із заявою, що нібито не може більше дивитись на страждання "народу Донбасу". Через це спростив отримання російського громадянства для жителів окупованих територій України. Чого ж насправді хоче Кремль – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Ніхто з експертів не вірить у щире занепокоєння Путіним проблемами мешканців окупованих територій.

      Читайте також: Паспорт для окупованих: чим це може завершитись

      "Видача паспортів – це не означає, що вони визнають "ЛНР". Це називається протекторат, тобто це такі маріонеткові утворення, маріонеткові республіки. А базова метрополія – це Росія", – пояснив політолог Володимир Фесенко.

      Росія таким рішенням може спробувати легалізувати свою військову присутність.

      Роздача паспортів – це можливість сказати, що це не прийшли російські війська, а що це місцеві так звані "ополченці", які отримали російські паспорти. Нібито Росія лише таким чином забезпечує ці території,
      – пояснив політолог Олег Саакян.

      Також Кремль робить виклик новообраному українському президенту Володимирові Зеленському, який не має такого антирейтингу як Петро Порошенко серед мешканців окупованих територій. А тому може здобути там прихильність.

      Всі до цього використовувані кліше російською пропагандою у вигляді "київської хунти", "фашистів карателів" тощо провалюються через образ Зеленського. Підвищує рівень лояльності на окупованих територіях, тому що вони так само бачили "Слугу народу" і бачили той омріяний образ України, який він продавав на виборах,
      – зазначив Саакян.

      Хто першим отримає паспорт РФ?

      За інформацією журналістів, спершу російські паспорти отримають державні службовці, військові, правоохоронці та пенсіонери. Бо Росія може прив'язати всі соціальні виплати саме до паспорта з двоголовим орлом. Україна тепер зможе відстежувати, хто отримав такий документ, і припинити виплати у себе. 

      Що передбачає скандальний указ Путіна?• Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно буде їхати в Ростовську область, на місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      blog_ava
      У Зеленського прокоментували указ Путіна про видачу паспортів РФ жителям Донбасу
      24 квітня
      7983
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини Росії Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Володимир Путін Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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