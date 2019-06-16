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      Громадянство РФ в дружини Баканова та руйнівні наслідки негоди в Україні – топ-5 відео тижня

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      Відео тижня
      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Ризики для України через політичну кризу в Молдові

      Тиждень двовладдя у Молдові завершився. Новий уряд безперешкодно провів своє перше після кризи засідання у будівлі Кабінету Міністрів. А Конституційний суд скасував рішення про розпуск парламенту. За словами українських експертів, нова влада країни де, зокрема, є чимало і проросійських сил, може загрожувати Україні.

      Що тепер чекає на Молдову: дивіться відео

      Громадянство дружини заступника голови СБУ

      Заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що його дружина Оксана Лазаренко має російський паспорт, який отримала, коли між державами "були інші відносини". Жінка вступила у заклад вищої освіти на території РФ, і під час розпаду СРСР отримала паспорт громадянки цієї держави. Він також додав, що його дружина має стійку проукраїнську позицію та оформлює громадянство України.

      Дивіться відео: як Баканов коментує російське громадянство дружини

      Туристичний бум у Чорнобилі

      Нині на пунктах пропуску до українського Чорнобиля величезні черги. Натовпи туристів з усього світу замовляють тури до зони відчуження. Після успіху серіалу від американської компанії HBO гіди в Чорнобилі працюють майже без вихідних. Гід, який давно водить туристів зоною, розповів 24 каналу, що тури вже розписані на все літо, але заявки продовжують постійно надходити.

      Дивіться відео: враження іноземців від візиту в Чорнобиль

      Негода в Україні

      Підтоплені будинки та пошкоджені водою автомобілі – це наслідки злив, які вже третій тиждень накривають Україну. Потерпають і міста, і села, а от місцева влада не завжди виявляється готовою до великої води.

      Які області найбільше постраждали від негоди: дивіться відео

      Рейтинг Прозорих міст України 

      Дрогобич, Маріуполь та Вінниця увійшли в трійку лідерів рейтингу Прозорих міст 2018 року завдяки справжній підзвітності місцевої влади жителям та потужному впровадженню електронних сервісів. Рейтинг розробили два роки тому, спираючись на європейський досвід. Аналітики оцінюють сотню міст з населенням у понад 30 тисяч. Критеріїв – 91. Основні такі: відкритість бюджетів, підзвітність влади містянам та доступні онлайн-сервіси.

      Топ-3 міста України, де влада максимально відкрита до громадян: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Відео тижня Негода в Україні Іван Баканов СБУ Чорнобиль Молдова Новини політики Призначення Зеленського
      Джерело: 24 канал
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