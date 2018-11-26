Грошей на війну немає ні у Росії, ні в України. Але готуємось до гіршого, – Яковина

Реакція міжнародної спільноти на події навколо конфлікту у Азовському морі є, але поки що тільки словесна. Наразі жодних документів не прийнято. Увечері буде засідання Ради безпеки ООН, але там право вето у Росії, тож вона, зрозуміло, заблокує всі ініціативи, спрямовані проти неї.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів журналіст Іван Яковина.

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За його словами, після того, як міжнародна спільнота визначиться із конкретними та дієвими формами реакції на агресію Росії в Азовському морі, можливі введення якихось додаткових обмежень, наприклад, на рух російських кораблів через Босфор. Але головне – нові фінансові санкції проти президента РФ Володимира Путіна і його оточення.

США – це країна, яка найбільше у світі піклується про свободу судноплавства. Вона може спрямувати свій корабель у Азовське море, щоб подивитися на дії Росії. Але чи американці підуть на таке загострення? З іншого боку, саме так вони вчиняють у Південно-Китайському морі, де Китай заявляє претензії на певні острови, які йому насправді не належать. Ситуації насправді схожі,

– пояснив експерт.

І додав: звісно, росіяни звинувачують Україну. Але вони відштовхуються від тези, начебто Крим – їхня територія.



Іван Яковина: очікуємо кращого, але готуємося до гіршого

"Так вони можуть переконувати скільки завгодно тільки себе, але не світ", – сказав журналіст.

Широкомасштабну війну ніхто не хоче починати, та і не може. Немає грошей на війну ні в України, ні у Росії. Утім, у 2014 році теж ніхто не очікував, що Росія анексує Крим. Так що очікуємо кращого, але й готуємося до гіршого,

– підсумував Яковина.

Нагадаємо, вночі 26 листопада відбулося засідання РНБО щодо ймовірного запровадження воєнного стану в Україні через ескалацію конфлікту в Азовському морі: Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі. Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану, тепер це питання має розглянути Верховна Рада на екстреному засіданні 26 листопада о 16:00.