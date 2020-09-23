ЄС хоче, щоб в Україні збудували систему правосуддя. І це їх єдиний інтерес. Далі –матеріал українською мовою.

"ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого стране нужно конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования, касающиеся верховенства права", – сказал Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел Жозепа Борреля. Он главный в ЕС по Украине.

Читайте также: Глава дипмиссии Боррель прибыл в Украину и дал несколько наставлений политикам

Денег нет, но вы держитесь

Хотя нет. Деньги есть. И много. Но вам пока не дадим, потому что вы украдете.

Краткий перевод с дипломатического: пока вы не начнете вести себя прилично, не возобновите программу МВФ, не проведете судебную реформу, не прекратите атаку на антикоррупционную реформу, денег не будет.

И да, адепты идеи "послать Запад" могут говорить, что коварный ЕС хочет взять судебную систему Украины под контроль. Только вот они так и не придумали ответ на вопрос, зачем это ЕС. И у ЕС нет конфликта интересов в отсутствии верховенства права в Украине.

А у украинских олигархов есть. В этом то и вся суть. ЕС хочет, чтобы в Украине выстроили систему правосудия. И это их единственный интерес. Другого просто не придумаете. А украинским олигархам и чиновникам это не нравится. Потому что им и так хорошо.

Дилемма украинского коррупционера

Хотя нет. Деньги есть. Но вам пока не дадим, потому что вы украдете

Но вот беда. Деньги очень нужны. Потому что когда все хорошо, то хорошо, что за коррупцию не сажают. А вот когда все плохо, и в стране нет судов, то могут повесить и на березе.

Дилемма украинского коррупционера. И бороться с коррупцией не хочется. И висеть на березе не хочется. Раньше спасал Путин. Но теперь если возьмешь деньги у него, то тоже можно оказаться на березе.

Интерено: Площадка для деоккупации Крыма, реформы и Донбасс: главное при встрече Зеленского и Борреля

Выбора нет. Надо делать реформу. Но так ведь не хочется. И всегда кажется, что может удастся пропетлять. И они ставят на кон экономику Украины, потому что не хотят, чтобы Запад мешал им воровать. А украинцы им хлопают. Мазохисты, не иначе. Украинцы, не чиновники. И не олигархи.

В общем, денег в ближайшее время не будет.