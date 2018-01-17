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Гроші таки збирав: соліст Львівської опери розповів деталі скандалу з "ДНР"

20:51, 17 січня 1817 Читать новость на русском
Соліст львівської опери прокоментував скандал з
Соліст львівської опери прокоментував скандал з "ДНР" / Фото з відкритих джерел

Соліст Львівського національного театру опери та балету Микола Санжаревський, якого звинуватили у співпраці з терористами "ДНР" роз'яснив ситуацію з грошима, які він збирав для жителів Сходу України.

У ЗМІ з'явилась інформація, що Микола Санжаревський від початку війни на Донбасі активно підтримує так звані "ДНР" і "ЛНР", поширюючи інформацію, яка може розцінюватися як посягання на територіальну цілісність України.

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У інтерв'ю ТСН Санжаревський зізнався, що дійсно у 2014 році створив кілька інтернет-гаманців і через соцмережу "Вконтакте" збирав гроші "для цивільних жителів окупованих територій".

Але згодом він зрозумів, що гроші потрапляють до рук бойовиків "ЛДНР", тож Микола Санжаревський припинив збирати гроші на інтернет-гаманці.

Визнаю, гаманці, про які йде мова, були створені мною у квітні 2014 року. Я зрозумів, що мої благі наміри використовуються зовсім в інших цілях іншими людьми. У зв'язку з цим я припинив будь-яку діяльність такого напрямку і звернувся до адміністрації "веб-мані" про блокування цих гаманців,
– зазначив соліст балету.

Зазначимо, артист вже був на допиті в СБУ, а також відомство провело обшуки у його будинку. Окрім того, Служба безпеки викрила львівського модератора антиукраїнських груп у "Вконтакте".

"Спочатку він прийшов на розмову до наших слідчих, а потім вже в нього в оселі відбулися слідчі дії в його присутності – мова йде про сприяння діяльності терористичної організації", – повідомив прес-секретар СБУ у Львівській області Олег Александров.

Нагадаємо, один із провідних солістів Львівського національного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької Микола Санжаревський заявив, що всі обвинувачення щодо підтримки терористів Донбасу не відповідають дійсності.

Теги: Новини України гроші Війна на Донбасі Новини Львова Новини Донецька ВКонтакте СБУ Скандал
Джерело: 24 Канал
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