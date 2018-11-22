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      Гроші в касу! Або хто в Україні справжні контрабандисти

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      Контрабанда в Україні продовжує процвітати
      Контрабанда в Україні продовжує процвітати

      "Влада змушена красти, щоб на ці гроші протистояти Путіну", – заявив днями блогер з Банкової Карл Волох, виправдовуючи корупцію українських топ-чиновників.

      Але саме проти тотальної корупції ми й виходили на Революцію Гідності 5 років тому. Але чинній післямайданівській владі нині байдуже проти чого українці в 2013 році виходили на протести. Наприклад, не дали притягнути до відповідальності нардепа Березкіна, хоча правоохоронці запевняли, що мають проти нього беззаперечні докази шахрайського викрадення з державного Ощадбанку 20 мільйонів доларів. Депутат на ці гроші міг накупити вказані в його декларації золоті годинники, діаманти, хутряні шуби та мерседеси. За логікою чинної влади – він все правильно зробив. Якби він не купив ті золоті годинники та діаманти – їх купив би Путін! Фактично Березкін захистив ці коштовності від посягань кремлівського карлика! Мо-ло-дець! Може тепер дати йому Героя України? Сьогодні ж річниця, президент має когось нагороджувати. То чим Березкін гірший за інших подібних йому крадіїв-захисників?

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      Звісно, Карл Волох, коли назагал визнавав, що нинішня влада змушена красти – нічого нового не повідомив. Українська так звана "демократія" якраз і побудована на тих крадених в держави грошах, які наповнюють "чорні" партійні каси, на кштал тієї, що була викрита у Партії регіонів після втечі Януковича. Адже саме з цих чорних партійних бухгалтерій і купуються голоси нардепів для ухвалення тих чи інших важливих законопроектів. По-іншому необхідну парламентську більшість у нас зібрати не можливо. Адже народні депутати, які не є олігрхами чи кримінальними авторитетами, живуть з тих грошей, що їм заносять з "чорних" партійних кас за правильні голосування.

      Знаєте, звідки ту чорну партійну касу наповнюють, щоби потім підкуповувати з неї депутатів? Думаєте, грошима олігархів, які є фактично володарями депутатських фракцій в парламенті? Ні, вони самі за копійку вдавляться, не так їх життя виховувало, щоби щось своє віддавати. Ні-ні, це не так працює. "Чорні" партійні каси наповнюються "відкатами" від незаконних схем, що їх влада дозволяє в країні. Наприклад, з газових схем наповнював касу депутат Онищенко. Також туди заносять "відкати" за відшкодування ПДВ, з конвертаційних центрів, з контрабанди, заносить ДФС з "євроблях", заносять усі інші так звані контролюючі органи… Так наповнюються "чорні" партійні каси, завдяки яким в Україні і функціонує наша законотворча демократія.

      До речі, давайте трохи розлогіше про контрабанду, що є одним із джерел наповнення чорних партійних кас. Ви знаєте, хто у нас є контрабандистами? В Україні – це люди, які ризикуючи бути викритими, примотують собі між ніг блок цигарок. Потім вони намагається пронести його через українсько-польський кордон, щоб на тому боці продати сусідам дорожче й на різницю купити ковбаси та прального порошоку, бо вони в Польщі чомусь і якісніші, і дешевші. Контрабандистами у нас називають тих, хто будує саморобний дельтаплан чи вдягає акваланг і, ризикуючи життям, вночі намагається протягнути через кордон ящик цигарок… Їх регулярно ловлять, і про це гучно потім звітують прикордонники

      Але не визнають в Україні контрабандистами тих, хто залізницею везе через кордон карпатський ліс! Хіба можна називати контрабандистом, якщо жодного ризику бути викритим немає?! З усіма попередньо вже домовився, всім вже заплатив, тому жодної романтики немає. Не те, що в контрабандиста, який пітніє від нервів, перетинаючи кордон із зайвим блоком цигарок.

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      Давайте будемо чесними – нещасні "мурахи", які тягнуть на собі контрафакт через офіційні пункти пропуску, не гідні називатися контрабандистами. Масштаби в них не ті, жалюгідні! Тому шкода на них настільки гучний термін використовувати. Бо справжні контрабандисти у насце прикордонники і митники, які мають "долю" від перевезення через кордон промислових партій неоподаткованих товарів. Смартфони мало не фурами завозяться, а одяг і побутову техніку – морськими контейнерами.

      Контрабандисти – це прикордонники й митники, які мають "долю" від завезення "євроблях". Контрабандисти – це митники й прикордонники, які закривають очі, вимикають радари й залишаються на базах, коли через кордон щось вивозять чи завозять в промислових масштабах. Ось хто у нас справжні контрабандисти.Їх як і ДАЇшників, потрібно звільняти із забороною повертатися у професію, всіх без винятку . І шкоди від того державі не буде жодної.

      Наприклад, був шторм на Чорному морі. Екіпаж херсонського буксиру "Паралель" подав сигнал SOS і попередив, що змушений відчепити баржу, яку тягнув. Її потім прибило до берега на Одещині. І що було в баржі? 5 мільйонів пачок цигарок! Їх буксир тягнув з окупованого росіянами Криму до українського Очакова. Тягнув, хоча не мав права заходити в Крим. Примудрився тягнути цигарки повз надсучасні радари прикордонників і їхні патрульні кораблі, які цілодобово перебувають на сторожі безпеки неньки-Україні. Кажуть, що ту баржу вже ловили на гарячому з контрабандою. Але якось вдалося їй "відпетляти" й взятися за старе.

      Е-е-ех, а якби не шторм, скільки можна було б на заробити з цих контрабандних 5 мільйонів пачок цигарок. Точніше купити у Верховній Раді голосів депутатів! Вони б за ці гроші стільки правильних й потрібних законів ухвалили!

      А тепер що? Контрабанда викрита. А провладний блогер Волох не дасть збрехати – без "відкатів" з контрабанди чинній владі дуже важко буде протистояти Путіну…

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Гроші Державна митна служба Держприкордонслужба контрабанда
      Джерело: 24 Канал
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