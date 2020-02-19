Гроші від МВФ для України затримують: у чому причина

Міжнародний валютний фонд попередньо погодив трирічну програму фінансування України у розмірі 5,5 мільярдів доларів. Проте затримка прийняття "антиколомойського" закону та інших реформ змусили МВФ затримати погодження програми.

Чому погодження нової програми затримують?

Міжнародний валютний фонд розпочав процес погодження нової програми фінансування України у розмірі 5,5 мільярдів доларів на три роки. Попередньо її ухвалили ще у грудні, але остаточне погодження за Радою директорів МВФ.

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Очікували, що це відбудеться вже у лютому, але тепер процес затягнувся через Україну. МВФ чекає від України прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам, завершення розпочатих реформ та врегулювання тарифів. Допоки українська сторона не виконає вимоги, МВФ призупинив погодження нової програми.

Що таке МВФ?Міжнародний валютний фонд це – міжнародна організація, що надає кредити країнам. Її мета допомагати країнами долати кризові явища. Тому часто із грошима надходять вимоги до впровадження реформ та зміни законів.

Земельна реформа стала перешкодою в погодженні нової програми. Все через те, що у Раді зараз розглядають понад 4 тисячі поправок щодо закону про землю. Лише після цього перейдуть до розгляду інших законопроєктів, зокрема й необхідних для співпраці з МВФ. Це може перенести погодження програми з першого кварталу на другий чи навіть третій.

Що вимагає МВФ?

Закон про неможливість повернення банків колишнім власникам

Прийняття закону про неможливість повернення банків екс-власникам – одна з ключових вимог МВФ.

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11 грудня уряд зареєстрував законопроєкт №2571 про заборону повернення банків-банкрутів екс-власникам. Законопроєкт ще називають "антиколомойсьим". Прем'єр Гончарук заявив в ефірі "Свобода слова" на ICTV, що закон спрямований не конкретно проти Коломойського та Приватбанку, а проти будь-якого неплатоспроможного банку, що може нашкодити банківській системі та платникам податку.

Дуже часто, коли банки або виводяться з системи, або визнаються неплатоспроможними, то є ризик їх повернення назад через судове рішення, що може дестабілізувати систему,

– пояснив Гончарук.

В Україні понад 500 мільярдів гривень проблемної заборгованості колишніх власників банків, за словами Гончарука.

Чому "антиколомойський" закон не можуть прийняти?Спочатку в Раду подали кілька законопроєктів, які розкритикував голова комітету Данило Гетманцев через надмірні повноваження НБУ. Він запропонував змінений законопроєкт, в якому були дві ключові вимоги: 1) колишні власники банків не можуть повернути собі банк, навіть якщо суди визнали банкрутство незаконним; 2) влада та екс-власники мають півроку на обговорення компенсації. Якщо компромісу не досягли, то звертаються до українського суду. За законопроєкт мали голосувати 6 лютого, але МВФ не сподобалася друга умова. Вони вимагають звернення до міжнародного аудитора, а не українського суду. Тому законопроєкт ще доопрацьовують.

Врегулювання тарифів

В Україні багато сімей отримують субсидії. На думку МВФ, неправильно, що мешканці малої квартири та мешканці великого будинку можуть платити однаково. Субсидії – потрібні, але необхідно створити умови для ринкових тарифів і допомагати тим сім'ям, які не можуть заплатити за ринковою ціною. Сім'ї з високим доходом, які мають змогу заплатити за ринковою ціною, не повинні отримувати субсидію, вважають у МВФ.

У 2018 близько 65% населення отримувало субсидії, як зазначає finance.ua з посиланнам на колишнього віце прем'єр-міністра Геннадія Зубка. За кордоном цей показник не перевищує 10-15%.

Завершення реформ

МВФ вимагає розподілу Державної Фіскальної Служби, повноцінного запуску роботи державної митної та податкової служб. У цьому напрямку Україна працює вже деякий час. Зокрема, у грудні 2019 запрацювала оновлена митна служба.

Крім цього, вже в рамках програми можуть вимагати впровадження земельної реформи, а також продовження судової та антикорупційної.

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Виконання всіх цих вимог не гарантує нам допомогу від МВФ розмірі 5,5 мільярдів доларів одразу. Перед кожним траншом, які планують розділити на три роки, МВФ може вимагати нові закони та реформи. Їх невиконання відтерміновуватиме гроші від МВФ.

Альтернативи МВФ

В українському суспільстві часто дискутують на тему доцільності кредитування від МВФ. Та насправді кредити МВФ – найвигідніший спосіб залучити гроші до бюджету країни. Міжнародний валютний фонд зазвичай дає гроші Україні за ставкою 3%. Для порівняння Україна у січні цього року виставила єврооблігації за ставкою 4,375% і це рекордно низький відсоток.

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З іншого боку євробонди мають свої переваги. Це суто фінансові відносини між Україною та іноземними інвесторами. Немає жодних вимог до законодавства та відтермінувань виплат. Є лише купівля облігацій, ставка на них та терміни виплати.

Співпраця України з МВФ

Майбутня трирічна програма фінансування МВФ може стати для України останньою. Про це заявила міністерка фінансів Оксана Маркарова.

Програма МВФ, по якій ми досягли домовленостей на рівні менеджменту, обов'язково потрібна на три роки. Але вже з нею, повністю її виконавши, є шанс випуститися з МВФ,

– зазначила Маркарова.

Україна співпрацює з МВФ понад 25 років. За цей час дві сторони уклали 10 кредитних угод, а Україна отримала понад 35 мільярдів доларів.

Україна повністю розрахувалася за програмою 2014 року.

Для чого Україні новий кредит від МВФ?Гроші МВФ допоможуть Україні здійснити необхідні виплати за зовнішнім боргом у 2020 і 2021 роках. На ці роки припадає 40% виплат із зовнішнього боргу держави: 2020 рік – 16,8 мільярда доларів, 2021 рік – 18,5 мільярда доларів.