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      Гроші, які повинні йти на екологію, осідають в кишенях і витрачаються не за призначенням, – ЗМІ

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      Екоподаток
      Екоподаток / 5.ua

      Екологічний податок, який сплачують підприємства для підтримки екології, найчастіше "розмивається" і використовується не за призначенням.

      Про це повідомляє в своєму матеріалі видання "Обозреватель".

      Так, журналісти наводять приклад екологічної ситуації на Прикарпатті. Згідно з даними по Івано-Франківській області, місцева влада витрачає гроші від екоподатку не за призначенням це близько 100 мільйонів гривень щорічно.

      "В окремих районах області під прикриттям досить загального позначення "охорони водних ресурсів" чиновники освоїли близько 23 мільйонів гривень за останні 3 роки.

      Хоча місцеві екологи вважають, що роботи потрібно було проводити інші і зовсім не там, пише видання.

      І якщо в цивілізованих країнах екологічний податок стягується з підприємств, що забруднюють середовище (найчастіше великі підприємства, металургійні та хімічної промисловості), а отримані кошти йдуть на вирішення екологічних проблем: будівництво очисних споруд безпечної утилізації відходів, збереження природних заповідників, флори, фауни, ландшафтні роботи і так далі, то в Україні в основному ці кошти йдуть не на прямі екологічні проекти, а на ремонт каналізацій, або інші комунальні об'єкти.

      При цьому, як повідомляє видання, суми надходжень від екоподатку по країні в цілому дорівнюють мільярдам гривень, проте поліпшення стану екології навряд чи відбувається.

      "З 1 січня 2019 року ставка за викиди вуглецю виросла в 25 разів, з 0,41 грн/т до 10 грн/т. За попередньою оцінкою, сума надходжень складе приблизно 3 мільярди гривень. Ще 4-5 мільярдів країна отримує від зазначеного вище екологічного податку", – наводить видання значні цифри, вказуючи, що дані кошти не доходять до своєї мети.

      blog_ava
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      Теги: Екологія Податки Металургія Фінанси
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