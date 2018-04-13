00:43
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
6°C
15°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Гроші за рекламу на "Інтері" "Опоблок" віддав з кишень українців

327 Читать новость на русском
"Опоблок" заплатив за рекламу "Інтеру" бюджетними грошима / Фото із соцмереж

Партія "Опозиційний блок" заплатила майже 6,5 мільйонів гривень за рекламу телеканалу "Інтер" бюджетними грошима.

Як йдеться у розслідування громадського руху "Чесно", 6,4 мільйона гривень бюджетних коштів телеканал "Інтер" отримав у 2017 році від "Опоблоку".

Дивіться також: Депутати шикують за рахунок держбюджету: неймовірні цифри

Саме таку суму політсила заборгувала за телерекламу перед початком місцевих виборів 2015 року.

Торік "Опозиційний блок" отримав з бюджету майже 48,5 мільйонів гривень. Чверть з цих грошей витратили на телерекламу, 6,4 мільйона пішло на погашення боргу перед телеканалом "Інтер".

Щоправда, як зазначають у "Чесно" прямої заборони щодо погашення кредиторської заборгованості партії у Законі "Про політичні партії" немає.

Дані розслідування свідчать, що на сьогодні "Опоблок" витрачає кошти здебільшого на те, щоб вітати потенційних виборців зі святами.

Читайте також: Скільки українські партії витратили на рекламу: шокуючі суми

Примітно, що на привітання з Днем Незалежності було витрачено у 2017 році 0,5 мільйона гривень, а для привітання з 9 травня – майже 6,5 млн грн. Це також свідчить про те, на яку аудиторію працює партія,
– зауважують у "Чесно".

Опоблок реклама
Видатки "Опозиційного блоку" на рекламу

Теги: Новини України Реклама Новини політики Гроші Опозиційний блок Бюджет Розслідування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 13 квітня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Луганськ сьогодні: як прославити
13 квітня, 22:01 Луганськ сьогодні: як прославити "ЛНР", увіковічити "падших" і не засміятися
Блог Медіа 916
Головні новини 13 квітня: переформатування АТО, ситуація із Савченко, блокування Telegram в РФ
13 квітня, 22:00 Головні новини 13 квітня: переформатування АТО, ситуація із Савченко, блокування Telegram в РФ
2752
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
13 квітня, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1537
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
13 квітня, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
1936
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
13 квітня, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 1257
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук