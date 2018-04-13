Гроші за рекламу на "Інтері" "Опоблок" віддав з кишень українців

Партія "Опозиційний блок" заплатила майже 6,5 мільйонів гривень за рекламу телеканалу "Інтер" бюджетними грошима.

Як йдеться у розслідування громадського руху "Чесно", 6,4 мільйона гривень бюджетних коштів телеканал "Інтер" отримав у 2017 році від "Опоблоку".

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6,4 млн грн бюджетних коштів отримав @InterTvUa у 2017 році від @oppositionbloc. Це борг партії за телерекламу перед початком місцевих виборів 2015 року.



Зараз партія витрачає кошти платників податків, щоб вітати глядачів “Інтеру” зі святами ‍♂️ https://t.co/UpQCMTTuMb — ЧЕСНО (@chesno_movement) 13 квітня 2018 р.

Саме таку суму політсила заборгувала за телерекламу перед початком місцевих виборів 2015 року.

Торік "Опозиційний блок" отримав з бюджету майже 48,5 мільйонів гривень. Чверть з цих грошей витратили на телерекламу, 6,4 мільйона пішло на погашення боргу перед телеканалом "Інтер".

Щоправда, як зазначають у "Чесно" прямої заборони щодо погашення кредиторської заборгованості партії у Законі "Про політичні партії" немає.

Дані розслідування свідчать, що на сьогодні "Опоблок" витрачає кошти здебільшого на те, щоб вітати потенційних виборців зі святами.

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Примітно, що на привітання з Днем Незалежності було витрачено у 2017 році 0,5 мільйона гривень, а для привітання з 9 травня – майже 6,5 млн грн. Це також свідчить про те, на яку аудиторію працює партія,

– зауважують у "Чесно".



Видатки "Опозиційного блоку" на рекламу